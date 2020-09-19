Geçtiğimiz sezonun Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih, 2020-2021 sezonuna da etkili başladı. Bundesliga'da sezonun açılış maçında Schalke 04'ü konuk eden Bayern, rakibine acımadı. 8-0'lık galibiyet alan Bavyera ekibi, bu sezonda rakiplerini korkutacak gibi duruyor.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih, ilk devrede farkı yakalamayı başardı. Ev sahibi ilk devreyi 4'üncü dakikada Serge Gnabry, 19'uncu dakikada Leon Goretzka ve 31'inci dakikada Robert Lewandowski'nin golleriyle 3-0 önde kapattı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA DEVAM ETTİ

Bavyera ekibi, ikinci devreye de hızlı başladı ve 47'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Serge Gnabry, farkı 4'e çıkardı. Bayern Münih'in yağmur gibi golleri bu dakikadan sonra da devam etti. Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Serge Gnabry, Schalke04 önünde takımının 5'inci golüne imza attı. Konuk takımın varlık gösteremediği karşılaşmanın son bölümünde Bayern Münih, 69'uncu dakikada Thomas Müller, 71'de Leroy Sane ve 81'inci dakikada Jamal Musiala'nın ayağından kazandığı gollerle skoru 8-0'a taşıdı.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Schalke04'ü 8-0 gibi tarihi bir skorla yenerek sezona 3 puanla başladı. Schalke04'te Suat Serdar ve Ozan Kabak, ilk 11'de forma giydi.