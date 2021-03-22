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Bayılan adam balkondan düşmekten son anda kurtarıldı!

Hindistan'da bir adam, banka sırası beklerken yaslandığı balkonun kenarından aşağı düşmekten son anda kurtarıldı. O anlar banka şubesinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kerala eyaletine bağlı Kozhikode bölgesinde bankada işlemlerini halletmek için sırada bekleyen bir kişi bilincini kaybetti. O sırada yaslandığı balkonun duvarından aşağı düşmesine saniyelere kala yanında bulunan bir kişi adamı ayaklarından yakaladı.

Ardından çevredekilerin yardımıyla yukarı çekilen adamın o olağanüstü kurtuluşu anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan şahsın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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