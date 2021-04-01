Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a Karabay Nişanı! Aliyev bizzat takdim etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ü kabul etti. Aliyev tarafından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a "Karabağ Nişanı" verildi.

ALİYEV, BİZZAT TAKDİM ETTİ

Kabulün ardından Aliyev, Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılmasında hizmetleri bulunan asker ve sivillerin ödüllendirilmesi için tesis edilen "Karabağ Nişanı"nı Bayraktar'a takdim etti.

"ORTAK GELECEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet, iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?