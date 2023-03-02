Bayley Brown kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayley Brown Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bayley Brown adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bayley Brown Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bayley Brown 27 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bayley Brown Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bayley Brown'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bayley Brown Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bayley Brown futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Harrow Borough
1 Temmuz 2019 yılında Chesham
1 Temmuz 2020 yılında Hendon
1 Temmuz 2021 yılında St. Albans City
15 Temmuz 2022 yılında Hemel
Bayley Brown Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bayley Brown şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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