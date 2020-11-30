BAYPARK Sağlık Grubundan Pendik’e büyük yatırım! Özel Remedy’i satın aldılar!

İstanbul Avrupa yakası Bayrampaşa ilçesinde 2014 yılında kurulan Baypark Hospıtal, ikinci yatırımını Pendik’te gerçekleştirdi.

Basınla hastane binasında bir araya gelen Özel Pendik BayPark Sağlık Gurubu Pendik Şubesi Genel Müdürü Hatice Tepecik ve Hastane Başhekimi Göngör Damışkı, gazetecilerin sorularını cevaplayarak sağlık grupları hakkında bilgi verdiler.

Baypark Sağlık Gurubu olarak hastalara hak ettikleri kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmak olduğun belirten Tepecik, Sağlık sektöründe ilk olarak 2014 yılında Avrupa yakasında hizmet vermeye başladıklarını kaydetti.

O günden bugüne hızlı gelişimlerini sürdürdüklerini aktaran Tepecik, bugün içinde olduğumuz 2020 yılında Anadolu Yakasında da hizmet vermeye başlamış bulunmaktayız. Pendik’te açmış olduğumuz yeni şubemizde 12 erişkin, 1 koroner, 10 yeni doğan olmak üzere toplam 23 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Bunların haricinde 54 hasta odası olmak üzere toplamda 77 yatak kapasitesine sahiptir. Modern alt yapısı, konforu ve kaliteyi ön planda tutan, etik ilkelerden ödün vermeyen hizmet anlayışımız ile hastalarımızın güveni ve dostluğunu kazanacağımıza inanıyoruz. Bu dostluğa ve güvene layık olmak için hizmetlerimize yenilerini katmaya devam edeceğiz.” dedi.