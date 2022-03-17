Baypas ne demek, TDK'ya göre Baypas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Uzanamadıkları ciğere murdar dediler! Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'a ve SİHA'lara saldırdı!Kar, tatilleri beraberinde getirdi! Valiliklerden peş peşe açıklama geldi! Öğrenciler sevinçten dört köşe! İşte, 17 Mart 2022 kar tatili olan iller!Trabzon okullar tatil mi 17 Mart 2022? Trabzon Perşembe günü kar tatili var mı?Arsenal – Liverpool maçı canlı izle | Arsenal – Liverpool maçı S Sport canlı yayın izle linkiArtvin okullar tatil mi 17 Mart 2022? Artvin Perşembe günü kar tatili var mı?Ordu okullar tatil mi 17 Mart 2022? Ordu Perşembe günü kar tatili var mı?Lille – Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Lille – Chelsea Exxen canlı yayın izle linkiJuventus – Villareal Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Juventus – Villareal maçı Exxen anlı yayın izle linkiSon dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak" dedi, devrim niteliğindeki gelişmeyi duyurdu!
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Baypas ne demek, TDK'ya göre Baypas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baypas ne demek, TDK'ya göre Baypas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Baypas kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Baypas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Baypas nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Baypas kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Baypas ne demek, TDK'ya göre Baypas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baypas ne demek? Baypas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baypas kelimesi. Peki baypas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baypas nedir, baypas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

BAYPAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baypas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Baypas kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre baypas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köprüleme
- Devre dışı

BAYPAS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- baypas ameliyatı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT