Baypas ne demek, TDK'ya göre Baypas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baypas ne demek? Baypas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baypas kelimesi. Peki baypas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baypas nedir, baypas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAYPAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baypas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Baypas kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre baypas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Köprüleme

- Devre dışı



BAYPAS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- baypas ameliyatı

