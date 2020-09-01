3 Eylül 2006 Pazar sabahı 07.30’da İsmailağa Camii’nde verdiği vaazın ardından Mustafa Erdal adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Bayram Ali Öztürk kimdir? Nereli? Bayram Ali Öztürk'ü kim öldürdü?

BAYRAM ALİ ÖZTÜRK KİMDİR? NERELİ?

İmam ve vaiz Bayram Ali Öztürk 3 Eylül 2006 tarihinde İsmailağa Camii'nde verdiği sohbet sırasında Mustafa Erdal adlı kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Oğlu Mahmut Öztürk, babasının Ergenekon örgütü tarafından öldürüldüğünü iddia etmiştir ve cinayetin aydınlatılmasını yetkililerden istemiştir. Ergenekon sanığı Erol Ölmez'in Bayram Ali Öztürk'ün ölümüyle ilgili açıklamalarından sonra cinayet soruşturması Ergenekon Örgütü soruşturmasına bakan Savcı Cihan Kansız’a devredilmiştir. Soruşturmanın özel yetkili savcılara devredilmesinden bir süre sonra cinayet dosyasındaki iki klasörün kaybolduğunu oğlu Mahmut Öztürk açıklamıştır. Ergenekon sanığı Erol Ölmez, Bayram Ali Öztürk'ün Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından İsmailağa Cemaati'nin yok edilmesi için Ergenekon'a müracaat edilerek öldürüldüğünü iddia etmiştir.[8] Bir başka iddiaya göre Dinlerarası Diyalog'u eleştirdiği için ölümünde FETÖ'nün parmağının olabileceği ve aynı örgüt tarafından davasının üstünün örtüldüğü iddia edilmiştir. Bu iddiaların ardından dava dosyası raftan indirilerek yeniden incelemeye alınmış ve oğlunun yeniden dinlenilmesine karar verilmiştir.Yapılan araştırmalar neticesinde olay günü camide olmadıklarını ifade eden 11 kişinin cami ve çevresinde oldukları tespit edilmiştir.

Öztürk İsmailağa Cemaati'nde Mektubatçı Bayram Hoca olarak tanınmaktaydı. Sakarya'nın Karasu ilçesinin Konacık köyünde 1 Mart 1952'de doğdu. Küçük yaşta babasının ölümü üzerine amcasının himayesinde ilkokul ve liseyi Sakarya'da bitirdikten sonra dışarıdan İmam hatip lisesini de bitirdi. 1971 yılında evlendi. 1973 yılında başladığı Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü'nü 1978 yılında bitirdi. “Giritli Sırrı Paşa ve Tefsir İlmindeki Yeri” konulu lisans tezini yazmıştır. İbrahim Paşa Camii'nde başladığı imamlık görevini Küçükköy'deki Mevlana Camii'nde 2002 yılında emekli oluncaya kadar sürdürdü. İki kızı bir oğlu vardı. Okumayı ve kitap satın almayı çok seven Bayram Ali Öztürk'ün 20 bin ciltlik kütüphanesi vardı. Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce dillerini biliyordu.

BAYRAM ALİ ÖZTÜRK CİNAYETİ | KİM ÖLDÜRDÜ?

Kabri Edirnekapı Mezarlığı Sakızağacı Şehitliği‘nde bulunan Bayram Ali Öztürk, 3 Eylül 2006 tarihinde İsmailağa Camii‘nde vaaz verdiği sırada Mustafa Erdal isimli şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür.