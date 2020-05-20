Koronavirüs pandemisiyle internetten alışveriş sistemi giderek yaygınlaştı. Şeker bayramı sebebiyle de en çok araştırılan konulardan biri de bayram çikolataları. Peki bayram çikolatası nasıl gönderilir? İşte detaylar ve çikolata seçiminde ustasından tavsiyeler...

Salgın nedeniyle giderek yaygınlaşan online alışveriş sistemi, bayram alışverişlerini de etkiledi. Bayram alışverişindeki insan yoğunluğundan çekinenler şekerlemeleri internet üzerinden almaya yöneldi. Bir çikolata firmasının kurucu ortağı Seda Şahin, "Şubelerimiz kapalı olduğu için satışlarımızı da internet pazarında sunuyoruz ve şu anda yoğun bir satış patlaması yaşadık." dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok alışkanlığımız değişti. Karantina sürecinde alışverişlerini markete gitmek yerine evden yapmayı tercih eden tüketiciler, online alışverişe yöneldi. Bu durum bayram çikolatalarını ve şekerlerini de etkiledi. Çikolata ve şeker üreticileri, bayramda ikram edilmek için alınan çikolata ile şekerleri internet üzerinden satışa sunmaya başlarken, online satış sistemi olmayan bazı geleneksel işletmeler ise çözümü telefonla sipariş alıp, kargo aracılığıyla müşterilerine ulaştırma yönteminde buldu. Bayram alışverişi nedeniyle oluşabilecek insan kalabalığından korktukları belirten vatandaşlar ise bayram çikolatalarını ve şekerlerini internet üzerinden alacaklarını söyledi.

"ÇİKOLATA İNTERNET ORTAMINDA YOĞUN BİR TALEP ALMAYA BAŞLADI"

Koronavirüs nedeniyle ürünlerini internet üzerinden satışa sunduklarını ve yoğun talep olduğunu söyleyen bir çikolata firmasının kurucu ortağı Seda Şahin, şunları söyledi:

"Koronavirüs sonrasında değişen tüketim ve satın alma alışkanlıkları, çikolata sektörünü de oldukça etkiledi. Bu yıl her yıldan farklı olarak hem maddi hem manevi anlamda farklı bir bayram yaşayacağız. Koronavirüs öncesinde satın alımlar sadece şubelerimizden gerçekleşiyordu. Ancak bu süreçte şubelerimiz kapalı olduğu için satışlarımızı da internet pazarında sunuyoruz ve şu anda da yoğun bir satış patlaması yaşadık. 25 TL ile 200 TL arasında çikolata paketlemesi yapabiliyoruz. Bu son iki aylık süreçte yaklaşık 500 kiloluk çikolata satışı gerçekleştirdik. Koronavirüs ilk başladığında tüketicilerimiz önce temel gereksinim ihtiyaçlarını karşıladı. Ancak evde kalma süreci arttıkça çikolataya, yani atıştırmalık gruba olan ihtiyaç da artmaya başladı. Bu yüzden de çikolata internet ortamında hiç görmediği kadar yoğun bir talep almaya başladı. Bayram döneminde, yani şu anda bizlere gelen yoğun bir talep var. İnsanların atıştırmalık gruba olan ihtiyaçları, sevdiklerine uzaktan da olsa aynı duyguyu yaşatabilmek ihtiyacı aslında bunu doğurdu."

"FİYATLARDA KARGO ARTIŞI YOK"

Satışların internet ortamına taşınması ve kargo maliyeti nedeniyle fiyatlarda herhangi bir artış olmadığını belirten Şahin, "Biz herhangi bir kargo ücreti talep etmiyoruz. Çünkü burada en önemli amacımız Türkiye genelinde herkese sevdikleriyle birlikte uzaktan da olsa minik bir ikramıyla hatırlayıp mutlu edebilmek. O yüzden zaten zor durumda olan tüketicilerimiz için hiç artış gerçekleştirmedik, aynı düzen ve ücretlendirmeyle devam ediyoruz. Bizim şubelerimizle birlikte başlattığımız bir de iyilik hareketi projemiz var. Türkiye genelindeki 15 şubemizin bulunduğu illerde tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz olarak çikolata ve kahve dağıtıyoruz" dedi.

bayram tatilinde marketler açık mı? 23, 24, 25 26 Mayıs market çalışma saatleri

"KARGO YOLUYLA MÜŞTERİLERİME İSTEDİKLERİNİ GÖNDERİYORUM"

Online satış sistemi olmadığı için siparişleri telefonla alan ve müşterilerine kargoyla gönderen Eminönü'ndeki tarihi bir şekercinin işletmecisi Hakan Altan ise, "Ramazan ayının sonunda bizimle ilgili günler var ama biz bu seneyi kaybettik. Bizi bekleyen bir bayram yok. Satışlarımız yok. Geleneksel şekerciyiz. Bizim arkamızda yatan en büyük faktör İstanbul'da ekmeğini kazananların Anadolu'da komşularını ziyarete gitmesi ama iller arasında ulaştırma yasağı var. Ben de kargo yoluyla müşterilerime istediklerini gönderiyorum. Onlar bana istediklerini söylüyorlar ve bankaya ödemelerini yapıyorlar. Ben de akabinde kargoyla gönderip onları arıyorum. Arayan olursa gönderiyorum ama ayın 23-24-25-26'sında yine kapalıyız. Bu mikroptan sağlıklı bir şekilde arınmak için ne gerekiyorsa yapalım, ben para kazanmışım ya da kazanmamış hiç önemi yok" diye konuştu.

ONLINE SATIŞA DÖNMEMİZ GEREKİYOR

Eminönü'nde hem şeker ve çikolata imalatı hem de satışı yapan bir işletmenin sahibi de satışlarının çok düştüğünü ve online satış sistemine geçmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bayram için lokumlar, çikolatalar ve şekerlemeler üzerine satış yapıyoruz. Önceki bayramlarda, bayrama bir-iki hafta kala içeride çalışan sayımız ona kadar çıkıyordu. Fakat şu süreçte koronavirüsten kaynaklı çalışanlarımız yok. Zaten koronavirüs sürecinde insanların sokağa çıkması da çok muhtemel değil. Bizim bu bayram için çok fazla bir beklentimiz yok. Bir dahaki bayram için ne olacağını da şu an öngöremiyoruz. Zaten satışlarımız bayağı azaldı. İmalat yaklaşık 1 aydır çalışmıyor. Hiç imalatımız yok, satışlarımızın da baya bir azalacağını düşünüyoruz. Artık online satışa dönmemiz gerekiyor. Bu bayram için yetişmeyecek ama önümüzdeki bayram için düşünüyoruz." dedi.

Bayram çikolatası nasıl gönderilir?

Eğer siz de sevdiklerinize Ramazan Bayramı'nda bayram çikolatası göndermek istiyorsanız internet üzerinden "bayram çikolatası" araması yapabilir ve alışveriş sitelerinden istediğiniz çikolatayı seçebilirsiniz. Belirttiğiniz adrese zamanında gidecektir.

Bayram alışverişinde insan yoğunluğundan korktuğu için çikolatasını internet üzerinden alacağını söyleyen Rahim Tarı ise, "Gönül isterdi ki normal şekilde, geleneklerimizden vazgeçmeyip alalım ama bu biraz zor görünüyor. İşin doğrusu internetten sipariş vermeyi düşünüyorum. İnternet derken de tabii ki her firmadan da değil. Öncelikli olarak güvenilir ve marka değeri olarak bildiğimiz bir ürün olması lazım. Virüs sebebiyle böyle alacağız. Diyelim ki sokağa çıkma yasağının olduğunu birkaç gün önceden de bilsek, her zaman son gün kaldığı ve işimizi genelde en sona attığımız için insan yoğunluğundan korkuyorum. Bu yüzden siparişi bu şekilde vermeyi düşünüyorum. Benim iki tane kızım var, o sebepten dolayı geleneklerimizi kendi aile içimizde şekerimizi yiyerek yapacağız" dedi.

Ustasından bayram için çikolata alacaklara tavsiye

Safranbolu'da çikolata üreten ve Çikolata Müzesi'ni işleten Mesut Kırımlı, Ramazan Bayramı için çikolata alacaklara uyarılarda ve tavsiyede bulundu. Çikolata alımı yapılırken açıkta satılan çikolatalardan, mat görünümlü, lekesiz, nahoş kokulu ürünlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söyleyen Mesut Kırımlı, bayramda en çok tüketilen gıdalardan olan çikolata konusunda vatandaşları uyardı.

Piyasada satılan çoğu çikolatanın gerçek çikolata olmadığını belirten Mesut Kırımlı, "Maalesef üzülerek söylüyorum Türkiye de satılan piyasadaki çoğu çikolata gerçek çikolata değil. Ben özellikle gerçek kelimesini telaffuz ediyorum. Çikolatanın ana hammaddesi kakao bitkisidir. Kakao bitkisinin özü kakao yağıdır. Çikolatalara o bütün faydaları veren, vücuda faydası olan, sağlık açısından önemli olan objeler kakao yağında mevcut. Kakao tozu önemlidir. Kakao tozu oranıyla insanlar kalitesini bilirler. Yüzde 70 olursa daha sağlıklıdır, yüzde 80 kakao tozu olursa daha sağlıklıdır gibi konuşurlar, ama kakao tozundan daha önemlisi kakao yağıdır ve çikolata eğer çikolata ise kakao yağı içermelidir" diye konuştu.

GERÇEK ÇİKOLATA SICAKTAN ETKİLENİR

Gerçek çikolatanın sıcaktan etkileneceğini belirten Kırımlı, "Kakao yağı ürünün raf ömrünü kısaltıyor. Raf ömrü kısaldığı içinde insanlar kakao yağı yerine endüstriyel yağlar kullanıyor. Aslında güneşin altında veya bir market reyonunda hiç erimeyen gördüğünüz çikolatalar çikolata olması imkansız. Çünkü çikolata vücut sıcaklığında eriyen en ufak ısıdan etkilenen bir ürün. Eğer bir çikolata görüyorsanız ve sıcaklıktan etkilenmiyorsa ben ona çikolata demiyorum zaten" dedi.

ÇİKOLATA TESTİ

Gerçek çikolatanın çok basit bir yöntem ile anlaşılacağını anlatan Kırımlı, "Eğer aldıkları ürünün ambalajlı bir ürün değilse, satıcıdan bir tek madlen çikolata rica edecekler. Madlen çikolata ince ve testi çok kolay bir çikolatadır. Çikolatayı alacaklar fakat yemeyecekler. İki parmakların arasında tutup dudaklarına değdirecekler. Dudaklarına değdirdiklerinde 30 saniye içerisinde çikolata eriyorsa içinde kakao yağı var demektir. Ama 30 saniye geçmiş 1 dakikaya doğru gidiyoruz, çikolata hala kemik gibi sert bir madde olarak dudakta duruyorsa o çikolata kesinlikle gerçek çikolata değildir" diye konuştu.

ÇİKOLATA ŞEHRİ

Kırımlı, Safranbolu'nun bir çikolata şehri olabileceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Belçika çikolata turizmi yapan tek ülkedir. İnsanlar Belçika'ya çikolatalarını tatmak için gelirler. Sırf çikolata almak için kalkıp Belçika'ya giderler. Belçika'da bir çikolata turizmi var. Bunu da sağladıkları tek nokta kesinlikle kaliteden taviz vermemeleri. Gerçek olmayan çikolatalar Belçika sınırları içerisinde giremez, üretilmez ve satılamaz. Devlet buna sıkı tedbirler koymuş. Eğer bunu yaptığımız takdirde bizde Safranbolu da Belçika ayarında, hatta Belçika ürünlerinin bir üzerinde kaliteli ürünlerimiz var. Safranbolu'yu bir çikolata şehri, hatta lokumun yanında lokumu destekleyen bir ürün olarak piyasaya çıkartabiliriz."