Bayram günü evleri cayır cayır yandı! Kendilerini dışarı zor attılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ailenin evi akşam saatlerinde küle döndü. Aile yangını son anda fark etmesi sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Bayram günü evleri cayır cayır yandı! Kendilerini dışarı zor attılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram günü akşamı bir ailenin evi küle döndü. Yangın, gece sıralarında İzmit ilçesine bağlı Akmeşe Atatürk Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde çıktı. Alınan bilgilere göre, elektrik kontağından yangın çıktı, o sırada evde buluna 3 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın kısa sürede tüm evi sararken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Geceyi aydınlatan alevler ekiplerin yoğun çalışması neticesinde söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bayram günü evleri cayır cayır yandı! Kendilerini dışarı zor attılar!

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