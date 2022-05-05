Bayram kazalarındaki can kayıpları yüzde 61 azaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , kazalara ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bayram tatili bitti. Geçen bayramlara göre trafik kazalarında can kaybı oranı % 61 oranında azaldı. Yine de hafta sonuna kadar denetim için yollardayız." dedi.

BAYRAM KAZALARINDA AZALMA

Önceki yıllarda yaşanan bayram kazaların değinen Soylu, bu yıl ki Ramazan Bayramında yaşanan kazalarda ölüm oranlarının yüzde 61 , yaralanmalarda ise yüzde 47 azalma oldu. Emniyet ve jandarma ekiplerinin bayram sonrasında da denetimlere devam edilecek.