Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!

Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin, ilave tediye ödemelerinin ilk yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı.

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Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Her daim olduğu gibi Türkiye Yüzyılı emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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