Bayram tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik başladı

9 günlük Kurban Bayramı tatili tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Çalışanlar veya günlük hayatlarında tatil ihtiyacı hisseden vatandaşlar yavaş yavaş İstanbul'a dönüş yapıyor. Bayram tatilinin bitmesine iki gün kala bayram öncesindeki gidiş hareketliliğin aksine bu defa İstanbul'a gelişlerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Bu kapsamda tatil sonrası mega kente dönüş için uçak tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğini arttırdı.

BUGÜN İSTANBUL HAVALİMANINDA BİN 61 UÇAK HAVALANACAK

Pazartesi günü başlayacak mesai öncesi özellikle havalimanının "iç hatlar gelen yolcu" katında hareketlilik artıyor. Bayram tatili dönüşü sebebiyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı'nda bugün bin 61 uçağın iniş-kalkış yapacağı biliniyor. Bu kapsamda yine bugün yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi bekleniyor.

"YOĞUNLUK OLMASIN DİYE İKİ GÜN ERKEN DÖNDÜK"

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için gittiği Antalya'dan İstanbul'a döndüğünü belirten yolculardan Fatmagül Kadayıfçıoğlu, “Antalya'dan geliyoruz, biz bayram tatili için gitmiştik, bir hafta tatilimizi yapıp döndük. Tatil biter bitmez dönersek çok yoğun düşüncesiyle iki gün önceden döndük. Çocuğumuzla birlikte gayet güzel ve keyifli bir tatil oldu. Bilet bulmakta da oldukça zorlandık. Çünkü son dakikaya bırakmıştık. İnanılmaz bir yoğunluk vardı hatta uçağımız da tamamen doluydu. Ama biz dönebildiğimiz için şanslılardan biriydik” şeklinde konuştu.

Yine dönüş yapan yolcular arasında Kurban Bayramı'nı oğluyla birlikte Antalya'da tatil yaparak değerlendirdiğini ifade eden Yusuf Taşçı ise "Güzel geçti, Antalya'daydık. Hiç sıkıntı yaşamadan gidip geldik. Bayramımızı tatil yaparak değerlendirdik. Yoğunluk vardı, uçaklar doluydu ama sıkıntı yaşamadık” ifadelerine yer verdi.