Bayram tatlıları tezgahta sergilenirken; üreticilerden kritik uyarılar geldi!

Ramazan bayramına sayılı günler kala çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslemeye başlarken, Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, vatandaşları bilinen kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyararak, "Odamıza bağlı kayıtlı üyelerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Seyyar satanlardan almasınlar" diye konuştu.

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Bayram tatlıları tezgahta sergilenirken; üreticilerden kritik uyarılar geldi!

Ramazan bayramına sayılı günler çeşit çeşit baklavalar tezgahları süslemeye başladı. Şimdiden sipariş alan baklavacılar bayrama kadar yoğun mesai yapacak. Merdiven altı, kaydı bulunmayan işletmelerden de kesinlikle ürün alınmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.

Bayram tatlıları tezgahta sergilenirken; üreticilerden kritik uyarılar geldi!

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda yoğun mesai başladı. Bayramda en çok tercih edilen tatlılardan olan baklava siparişleri şimdiden alınmaya başlandı. Baklava satıcıları bayram öncesi yoğun talebi karşılayabilmek için normal günden çok daha fazla mesai harcıyor. Maliyet artışlarından dolayı baklavalarda geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 100 artış yaşanıyor. Öte yandan tatlıcılar, vatandaşları baklavalarını bilindik yerlerden almaları yönünde uyarıda bulunuyor.

"VATANDAŞ GENELDE CEVİZLİ BAKLAVAYA YÖNELİYOR"

Ramazan bayramı öncesi tatlıları özenle hazırlamaya başladıklarını belirten İstanbul Şekerci Pastacı, Helvacı, Tatlıcı ve Şekerli Mamüller Esnaf Odası Başkanı Aykut Şener, "Bayrama bir hafta kala siparişlerimiz şimdiden başladı. Cevizli baklavanın kilosu 190 TL, fıstıklı baklavanın ise 240 TL'den başlıyor. Fiyatının yüksek olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kesesine göre alışverişlerini sürdürüyor. Bazı üreticiler fıstıklı baklavayı 700-800 liradan satıyor. Bunlar abartı fiyatlar, fıstığın fiyatı belli, şekerin fiyatı belli bunları makul bulmuyoruz" dedi.

Vatandaşları bilinen kayıtlı yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyaran Şener, "Odamıza bağlı kayıtlı üyelerimizden alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Seyyar satanlardan almasınlar" diye konuştu.

"TATLI FİYATLERİ İKİ KATI YÜKSELDİ"

Tatlı ve baklava fiyatlarında maliyet kaynaklı geçen seneye göre yüzde 100 artış yaşandığını anlatan Şener, "Bayram denilince akla baklava çeşitleri geliyor. Ayrıca börek, çikolata, lokum gibi çeşitlerimizde var. Vatandaş genelde cevizli baklavaya yöneliyor. Geçtiğimiz yıla göre tatlı fiyatlarında yüzde 100'e yakın artış oldu. O yüzden işlerde de düşüş yaşıyoruz. İyi bir tatlıyı anlayabilmek için, taze olmasına, yerken ki sesine ve fıstığın rengine dikkat etsinler" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İHA

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