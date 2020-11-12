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  3. Bayrampaşa Mega Center'da çıkan yangın esnafa korku dolu anlar yaşattı!

Bayrampaşa Mega Center'da çıkan yangın esnafa korku dolu anlar yaşattı!

Bayrampaşa'daki kuru gıdacıların bulunduğu Mega Center'de yangın çıktı. Esnaf tarafından büyük paniğe neden oldu.

Bayrampaşa Mega Center'da çıkan yangın esnafa korku dolu anlar yaşattı!

Havalandırma boşluğundaki elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle Mega Center'daki vatandaşlar ve esnaf panik yaşadı. Bağcılar, Bayrampaşa ve Esenler itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekipler duman tahliye çalışması yaptı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.  

Bayrampaşa Mega Center'da çıkan yangın esnafa korku dolu anlar yaşattı!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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