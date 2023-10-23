Bayrampaşa’da komşular birbirine girdi! Kavgada sopalar ve terlikler konuştu;

Olay dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Orta Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bir apartman önünde yaşandı. İddiaya göre, iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma alevlenince taraflar birbirlerine saldırmaya başladı. Bu sırada kavgaya karışanlar birbirlerine terlik ve sopalarla vurdu. Komşu iki aile çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşirken, kavga anları ise cep telefonu kamerasın yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde bir kadının terlik ile karşı tarafa vurduğu görüldü.