Baz Losyon ne demek, TDK'ya göre Baz Losyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Baz losyon ne demek? Baz losyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi baz losyon kelimesi. Peki baz losyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre baz losyon nedir, baz losyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Baz losyon kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Baz losyon kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BAZ LOSYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Baz losyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre baz losyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cildin esnek ve sağlıklı görünmesini sağlamak ve özellikle yağlı ciltlerin parlak görüntüsünü gidermek için kullanılan bir losyon türü

