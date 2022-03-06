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Bazalt ne demek, TDK'ya göre Bazalt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bazalt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bazalt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bazalt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bazalt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bazalt ne demek, TDK'ya göre Bazalt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bazalt ne demek? Bazalt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bazalt kelimesi. Peki bazalt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bazalt nedir, bazalt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAZALT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bazalt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Bazalt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre bazalt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Koyu renkli, sert bir tür yanardağ kültesi

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