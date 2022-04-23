Bazik Oksitler ne demek, TDK'ya göre Bazik Oksitler kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bazik oksitler ne demek? Bazik oksitler TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bazik oksitler kelimesi. Peki bazik oksitler ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bazik oksitler nedir, bazik oksitler kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAZİK OKSİTLER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bazik oksitler kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bazik oksitler kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğu oksijen bakımından zayıf olan, su ile birleşince baz etkisi gösteren, asitlerle birleşince tuzları veren oksitler

