Bazlamaç ne demek, TDK'ya göre Bazlamaç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bazlamaç ne demek? Bazlamaç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bazlamaç kelimesi. Peki bazlamaç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bazlamaç nedir, bazlamaç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAZLAMAÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bazlamaç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bazlamaç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bazlama

