Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlardan birisi de BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. İki takım arasındaki zorlu mücadele hakkında detaylı bilgileri haberimizde verdik. Ligde 3 maçta 2 galibiyetle 6 puanı bulunan Erzurumspor, 6. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise sezona iyi giriş yapamadı. Karadeniz ekibi, 3 maçta 1 puan ile 18. sırada yer alıyor. Peki, BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BB ERZURUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan zorlu mücadele, 3 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçı, Kazım Karabekir stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi, Ümit Öztürk ve Ümit Öztürk'ün yardımcıları ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral olacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 4. hafta oynanacak olan BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor mücadelesi, 3 Ekim Cumartesi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen izlenebilecek.