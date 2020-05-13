BB Erzurumspor'da Kovid-19 şoku

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesabından açıklama yapıldı

Açıklamada 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanı olmak üzere toplamda 11 kişinin korınavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevklerinin yapıldığı da belirtildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Erzurumspor'umuzda bugün yapılan 2. Covid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır."

BB Erzurumspor'un paylaşımı: