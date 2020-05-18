BB Erzurumspor'dan koronavirüs açıklaması

BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabından koronavirüs testleri pozitif çıkan 11 kişi ile ilgili açıklama yapıldı.

BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "13 Mayıs‘taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün yine testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina sürçleri devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Yapılan ikinci paylaşımında "13 Mayıs’ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. Tüm hastalarımıza şifa dileklerimizle." denildi.