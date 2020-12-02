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  3. BBP Genel Başkanı Destici "TSK üzerinden siyaset yapılmaz"

BBP Genel Başkanı Destici "TSK üzerinden siyaset yapılmaz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "TSK üzerinden siyaset yapılmaz, bilek güreşi yapılmaz, iktidar, hükümet eleştirisi yapılmaz." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici "TSK üzerinden siyaset yapılmaz"

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün DEAŞ terör örgütüne karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini anımsatan Destici, terörün her türlüsüne karşı mücadele eden güvenlik güçlerine başarılar diledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözlerine de tepki gösteren Destici, şöyle konuştu:

"TSK üzerinden siyaset yapılmaz, bilek güreşi yapılmaz, iktidar hükümet eleştirisi yapılmaz. Hele ki TSK'yı siyasi ihtirasa kapılarak şuursuzca 'satılmışlık' ile itham etmek en büyük satılmışlıktır aslında. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Söyleyene de bir faydası yoktur."

Destici, bu sözlerin sehven söylenmesi halinde "özür dilenmesi" gerektiğine işaret ederek, "'Bunu söylemek istemedim, benim kastım bu değildir. Başta TSK, kahraman Mehmetçik olmak üzere bütün Türk milletinden özür diliyorum' denmesi lazım. Bu zamana kadar böyle net özür kelimesi duymadık." dedi.

Türkiye'nin Katar ile yaptığı anlaşmalara ilişkin görüşlerini de açıklayan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce 'Katar ile niye yapılıyor' dendi? Kim Türkiye'ye yatırım yapmak isterse Türkiye'nin kapıları açık. ABD ve Almanya yatırım yapmak istedi de biz kapıları mı kapattık? Suudi Arabistan niye bize ambargo koyuyor? Kuzey Afrika ülkeleri ile ilişkilerimiz neden bozuldu? Bunların sorgulanması gerekirken yatırım yapanın ortaklık yapanın sorgulanması izah edilebilir değil. Sırf iktidarı eleştirmek, Türkiye ekonomisi bozulsun, darboğaz içinde yüzsün, düzlüğe çıkmasın biz de buradan rant elde edelim diye yapıyorlarsa bu hesap tutmaz, çünkü hepimiz aynı gemideyiz."

Destici açıklamasının sonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Ritmik Jimnastik Grup Milli Takımını kutladı.



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