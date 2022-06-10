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BDDK açıkladı: Kredi vadeleri yeniden belirlendi! İşte tüketici kredilerindeki değişiklikler...

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

BDDK açıkladı: Kredi vadeleri yeniden belirlendi! İşte tüketici kredilerindeki değişiklikler...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

BDDK açıkladı: Kredi vadeleri yeniden belirlendi! İşte tüketici kredilerindeki değişiklikler...

KREDİ VADE SINIRLARI BELİRLENDİ

BDDK, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi için adımlar atacak.BDDK açıkladı: Kredi vadeleri yeniden belirlendi! İşte tüketici kredilerindeki değişiklikler...BDDK'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Limiti 25 bin Türk lirasının altında olan kredi kartlarının asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verilmiştir."

BDDK açıkladı: Kredi vadeleri yeniden belirlendi! İşte tüketici kredilerindeki değişiklikler...

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