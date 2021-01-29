BDDK personel alımı 2021 başvuru ekranı! BDDK memur alımı başvuru şartları

BDDK lisans ve ön lisans şartı ile memur alımı yapıyor! Genel şartlar içerisinde Ön lisans mezunlarından KPSS üzerinden 70, lisans mezunlarından ise 80 taban puana sahip olmak yer alıyor. Peki; BDDK memur alımı başvuru şartları neler? İşte BDDK personel alımı 2021 başvuru ekranı...

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GeneI Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak. 7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

BDDK PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 1 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, 10 Şubat 2021 tarihinde saat 16.00'da sona erecek.

BDDK PERSONE ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

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