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BDDK'den bankalar için yeni karar! Aktif Rasyasosu değeri düşürüldü

Son dakika haberi... Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim tarihinden itibarıyla Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

BDDK'den bankalar için yeni karar! Aktif Rasyasosu değeri düşürüldü

Son dakika haberi... Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim tarihinden itibarıyla Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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