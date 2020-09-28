BDDK'den bankalar için yeni karar! Aktif Rasyasosu değeri düşürüldü

Son dakika haberi... Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) 1 Ekim tarihinden itibarıyla Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

Ayrıntılar gelecek...