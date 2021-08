Be Their Voice ne demek, ne anlama geliyor? #TurkishWomenforAfghanWomen etiketi nedir? Özgürlükleri ellerinden alınan Afgan kadınları için Türkiye harekete geçti. Afgan kadınların seslerini tüm dünyaya yaymak için sosyal medyada başlatılan Be Their Voice başlığı altında toplanan #TurkishWomenforAfghanWomen etiketi ile Türkiye Afganlı kadınların yalnız olmadığını göstererek, onlara destek oluyor. Durum böyleyken her yerde rastlanılan Be Their Voice başlığı merak konusu oldu. Peki Be Their Voice ne demek, ne anlama geliyor? #TurkishWomenforAfghanWomen etiketi nedir? İşte detaylar...

İnsan haklarından uzak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temellerini yok sayan Afganistan’da milyonlarca kadın geleceklerine dair korku içindeler. Malesef bu dönemde en çok mağdur edilen grup çocuklar ve kadınlar. Türkiye ise bu durumu tüm dünyaya duyurmak istiyor. Bunun için sosyal medyada "Be Their Voice" başlığı altında Afganistan'da zor durumda olan kadınlar için destek mesajları yayınlanıyor. Bu duruma ünlü isimlerden de destek geliyor. Peki, Be Their Voice ne demek, ne anlama geliyor? #TurkishWomenforAfghanWomen etiketi nedir? detaylar haberimizin devamında... BE THEİR VOİCE NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR? Be Their Vocie'un Türkçe anlam karşılığı, "onların sesi ol" demektir. Bu başlık adı altında toplanan destek çağrısı, Afgan kadınlarının sessiz çığlıklarını dünyaya duyurmak için başlatılmıştır. Türkiye'de başlatılan bu çağrı gittikçe geniş kitlelere yayılmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları yanı sıra ünlü isimlerin de paylaşımlarında sık sık rastlayacağınız bu başlıkta, tüm dünyada Afgan kadınlarının sessiz çığlığını duyurma amacı güdülüyor. #TURKİSHWOMENFORAFGHANWOMEN ETİKETİ NEDİR? Turkish Women For Afghan Women cümlesinin Türkçe anlam karşılığı " Türk kadınları Afgan Kadınları için" demektir. Yani bu etiket, Türk kadınlarının Afgan kadınlarının yanında olduğu, onlara her daim destek vereceği anlamına gelmektedir.