Bebe Aspirini ne demek, TDK'ya göre Bebe Aspirini kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bebe aspirini ne demek? Bebe aspirini TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bebe aspirini kelimesi. Peki bebe aspirini ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bebe aspirini nedir, bebe aspirini kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEBE ASPİRİNİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bebe aspirini kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bebe aspirini kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Daha düşük dozda aspirin içeren küçük çocuklar için hazırlanmış ilaç

