Bebeğine işkence yapmıştı! O baba tekrar göz altına alındı!
İstanbul Şişli'de 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yapan babası Delil İbrahim ve aynı evde bulunan kadın yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana gelmişti. Öne sürülen bilgiye göre, apartmanın bodrum katından gelen bebek ağlama sesine koşan bina sakinlerinden Zilan Akman, arkadaşıyla birlikte aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden olayları izleyen Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI!
Olay karşısında gözlerine inanamayıp apar topar ağlayan bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba Delil İbrahim ise gözaltına alındı. Delil İbrahim isimli Suriyeli baba, ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı. 2 yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Baba'nın serbest bırakıldığını duyan mahalleli, Delil'e meydan dayağı attı. Tepkilerin yoğunlaşması üzerine olayla alakalı yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma dahilinde baba Delil İbrahim ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Bebeğine işkence yaptığı öne sürülen babaya meydan dayağı!