Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik meydan! Genç çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi!

İstanbul Bebek'te Mayıs ayında yaşanan cinsel birliktelik haberinin yankıları hala daha devam ederken bir yeni skandalda Pendik'ten geldi. Gündüz vakti gittikleri bir parka kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin kayda alınan görüntüleri sosyal medya üzerinden servis edildi .

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Twitter'da İstanbul Duysun adlı sayfada paylaşılan görüntülerde "Pendik’te parkta güpegündüz herkesin gözü önünde uygunsuz harekette bulundular. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler bebek sahilini akıllara getirdi. Öte yandan vatandaşlar parklarda önlem alınmasını istedi." açıklaması yapıldı.

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Sosyal medyada ve sokaklarda yayılan bu görüntüler için bir önem alınması için sitem ederek çağrıda bulundu.