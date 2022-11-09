Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik meydan! Genç çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi!

İstanbul Pendik'te sokak ortasında iki sevgilinin açık açık cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAYINLAMA
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İstanbul Bebek'te Mayıs ayında yaşanan cinsel birliktelik haberinin yankıları hala daha devam ederken bir yeni skandalda Pendik'ten geldi. Gündüz vakti gittikleri bir parka kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin kayda alınan görüntüleri sosyal medya üzerinden servis edildi .

Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik meydan! Genç çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi!

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Twitter'da İstanbul Duysun adlı sayfada paylaşılan görüntülerde "Pendik’te parkta güpegündüz herkesin gözü önünde uygunsuz harekette bulundular. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler bebek sahilini akıllara getirdi. Öte yandan vatandaşlar parklarda önlem alınmasını istedi." açıklaması yapıldı.

Bebek Sahili'nden sonra şimdi de Pendik meydan! Genç çift kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi!

Sosyal medyada ve sokaklarda yayılan bu görüntüler için bir önem alınması için sitem ederek çağrıda bulundu.

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