Bebekler Ne Zaman Oturur? Bebekler Ne Zamandan Sonra Oturmaya Başlar?

Bebekler genellikle 4-7 aylıkken desteklenerek oturmaya başlarlar ve 7-9 aylıkken tek başlarına oturabilirler. Kız ve erkek bebekler için oturma ayı hangisi? Bazı bebekler daha erken veya daha geç oturabilirler. Bebeklerin oturması için kas gücü ve dengeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, bebeklerin kasları geliştikçe ve boyun kontrolü iyileştikçe oturması daha kolay hale gelir. Peki, bebekler ne zamandan sonra oturmaya başlar?

Bebekler omuriliklerindeki miyelinizasyon (sinir sisteminin gelişimi) ve beyinlerindeki sinir bağlantılarının olgunlaşmasıyla da daha iyi denge sağlayabilirler.

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Bebekler Ne Zamandan Sonra Oturmaya Başlar?

Bebeklerin oturma becerisi genellikle 4-7 aylıkken desteklenerek başlar ve 7-9 aylıkken tek başına oturabilirler. Ancak, bebeklerin bireysel gelişimlerine bağlı olarak bu zaman aralığı değişebilir. Oturma becerisi, bebeklerin kas güçleri, denge yetenekleri, omurilik ve sinir sistemlerinin gelişimiyle ilgilidir. Bebeklerin oturma becerisini desteklemek için, onları yumuşak bir yastık ya da yastıkla oturtabilir ve oyun halıları ve aktivite merkezleri gibi etkinlikler sunabilirsiniz. Ancak, herhangi bir cihazın kullanımı bebeklerin doğal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğinden önerilmez. Eğer bebeğinizin oturma becerisi 9 aylık olmasına rağmen gelişmiyorsa veya bir tarafı daha az güçlü görünüyorsa, doktorunuza danışmanız önerilir.

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Bebeklerin Oturma Becerisi Bireysel Gelişime Bağlı Olarak Farklılık Gösterir

Bebeklerin oturma becerisi, onların fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişimlerinin önemli bir parçasıdır. Bebeklerin oturmaya başlaması için belli bir yaş aralığı yoktur. Her bebeğin gelişimi bireysel farklılıklar gösterir. Ancak genel olarak bebeklerin oturmak için gerekli olan fiziksel becerileri edinmesi yaklaşık olarak 4. ayda başlar. Bu beceriler arasında gövde kaslarının güçlenmesi, başını tutabilmesi, dengede durabilmesi ve reflekslerin yerini amacı davranışlara bırakması sayılabilir.

Bebekler desteksiz oturmaya başlamak için yaklaşık olarak 6-9 aylık olmalıdırlar. Bu dönemde bebeklerin el-göz koordinasyonu da gelişir. Bebeklerin desteksiz oturmaya başlaması için onlara uygun oyuncaklar vermek, onları teşvik etmek ve sabırlı olmak önemlidir. Bebeklerin oturma becerisi, onların dünyayı keşfetmelerine ve öğrenmelerine olanak sağlar. Ayrıca, Bebeklerin oturma gelişimini takip etmek ve desteklemek için doktorunuzla iletişim halinde olmanız gerekmektedir.

Bebeklerin Oturmasına Nasıl Yardımcı Olunmalı?

Ebeveynler, bebeklerin dik ve bağımsız oturma gücünü kazanması için şunları yapabilir:

Bebeğin deneme yanılma yolu ile oturmayı öğrenmesi için ebeveynlerin bebeği uzaktan izlemesi faydalı olur. Yakınlarda kalan ebeveynler, bebeğin kendi vücut hareketlerini ve farklı yaklaşımları keşfetmesine izin vermelidir.

Bağımsızlığın güçlenmesi için bebeğin koltukta değil, yerde daha fazla zaman geçirmesi faydalı olabilir.

Günde birkaç kez, bebeğin yaşına uygun oyuncaklar ile zaman geçirilebilir. Oturan bebekler hem oyuncaklarla daha rahat bir şekilde oynar hem de çevresini izleyip eşyaları keşfeder.

Bebeğin kaslarını güçlendirebilmesi için karın üstü aktiviteleri artırılabilir. Bu aktiviteler sırasında bebekle sürekli iletişimde kalmak faydalı olur. Ebeveynler, konuşarak ve şarkı söyleyerek bebeğin daha fazla süre karnının üzerinde kalmasına yardımcı olabilir. Bebek ebeveynlere ya da oyuncaklara doğru yönelirken boynunu daha uzun süre tutabilir.

Yerde zaman geçirdikçe bağımsızlığını kazanan bebeklerin etrafına yastıklar yerleştirilebilir.

Oyunlar sırasında bebek dengede ve dik durmaya başlayabilir. Bu durumda ebeveynler dengenin bozulmaması için yastıkların yerini değiştirebilir, bebeğin sırtına destek olabilir. Bebek tam olarak kendi başına oturduğunda ise bu destek kaldırılabilir.

Ebeveynler, gün içinde bebeği kucağına ya da bacaklarının arasına oturtabilir.

Bebeğin oturduğu yerin yerden yüksek, sert ya da suya yakın bir yer olmadığından emin olunması gerekir.

Bebeklere düzenli olarak egzersiz yaptırmak da onların oturmasına yardımcı olabilir:

Bebek yatar pozisyondayken el bileklerinden tutup kolları yukarı, aşağı, sağa ve sola kaldırma

Bacakları yukarı kaldırıp dairesel hareketler ile çevirme

El bileklerinden tutarak ve bebeği yavaşça kaldırarak kendine doğru çekme

Ayak bileklerinden tutarak önce tek tek, daha sonra iki bacağı birden karna doğru ittirme

Bebeğin oturmaya hazır olması için bu hareketlerin günde birkaç kez tekrarlanması faydalı olur. Bu egzersizlerin faydalı olması ve bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkilememesi içinse bazı noktalara dikkat etmek gerekir: