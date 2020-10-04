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  3. Bebek'te yine koronavirüs partisi!

Bebek'te yine koronavirüs partisi!

Vaka sayılarının giderek arttığı ve uyarıların peş peşe geldiği son günlerde yine bir doğum günü partisinde yaşananlar pes dedirtti. Daha önce benzer bir nedenle mühürlenen mekanda yine doğum günü partisi düzenlendi. Partiye katılanlar virüsü önemsemeden el ele dans etti.

 İstanbul'un göbeği Bebek'teki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen yine benzer görüntüler kaydedildi. 

Doğum günü kutlaması adı altında bir araya gelen bir grup, düzenledikleri partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol aldıktan sonra dans eden ve karşılıklı göbek atan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde iç içe eğlendi. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.

Bebek'te yine koronavirüs partisi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin kapatılacağı bildirilmişti.

Bebek'te yine koronavirüs partisi

KURALLARA YİNE UYULMADI

Denetimler hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş Bebek'teki ünlü bir restoranda geçtiğimiz hafta olduğu gibi önceki gün yine skandal görüntüler kaydedildi. Mekanda korona virüs salgınına rağmen doğum günü adı altında bir araya gelen bir grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Grup doğum günü pastasının gelmesinin ardından alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı.

Bebek'te yine koronavirüs partisi

SALGINA RAĞMEN EĞLENCE DEVAM ETTİ

Masaların üstüne çıkan ve yüksek sesli müzikler eşliğinde dans eden grup, ne kendi sağlığını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı. Çalınan müzikler eşliğinde kendinden geçen grup, oryantal müzikler eşliğinde de karşılıklı göbek attı. Maske dahi takılmayan sosyal mesafesiz "korona partisinde" yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan, partinin verildiği işletmenin önceki hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği, ancak mekan sahibinin “yürütmeyi durdurma” kararı alarak faaliyetlerine devam ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından mühürlenmek üzere adli ve idari işlem başlatılan mekanın işletme müdürü, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alınarak adli işlem yapılmış, partiye katılanlara ise idari para cezası kesilmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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