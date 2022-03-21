Beç Tavuğu ne demek, TDK'ya göre Beç Tavuğu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Beç tavuğu ne demek? Beç tavuğu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Beç tavuğu kelimesi. Peki Beç tavuğu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Beç tavuğu nedir, Beç tavuğu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEÇ TAVUĞU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Beç tavuğu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Beç tavuğu kelimesi (eskiden kökenlidir.

TDK'ya göre Beç tavuğu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tavukgillerden, başı küçük ve çıplak, tüyü mavimtırak kül renginde, tavuk büyüklüğünde, evcil bir hayvan (Numida meleagris)

