Bed ne demek, TDK'ya göre Bed kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bed ne demek? Bed TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bed kelimesi. Peki bed ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bed nedir, bed kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BED NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bed kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bed kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bed kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötü, çirkin, tuhaf



BED KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- bedbaht, beddua, bednam

