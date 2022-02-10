BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 10 Şubat 2022 Bahçelievler, Kağıthane, Sarıyer ilçelerinde kesintiler ne kadar süreyle etkili olacak?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 10 ŞUBAT PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 11078317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BAYRAK, DOLMABAHÇE, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11140447

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228799

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 15, 16 sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001631

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT JAN. KOM. ER ZAFER KIZILTAŞ, ŞEHİT JAN. KOM. ER HAKAN ÖNER, ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ER BARBAROS YALÇIN sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10942387

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 674., 676., 677., 680., İSTANBUL sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11194268

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AYDOĞDU, HÜDAVERDİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİSKET, REVANİ, REYHAN, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, ZÜMRÜT 1 sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKIN 1, ATİLLA, BAŞAK, DERYA 2, EMEK, ESENLER, FİLİZ, KAVAKLIK, KESTANE, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI, MEŞELİ, MUSTAFA KEMALPAŞA, REYHAN, SIRAEVLER, VİŞNE, YILDIZ, ÇİTLENBİK sk bölgelerinde 10/02/2022 00:00:00 - 10/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11194273

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah EMRE 1, FERİT SELİMPAŞA, GÜZELTEPE, SETÜSTÜ, SIRAEVLER, YILMAZ sk / SİYAVUŞPAŞA mah BAŞAK, EMEK, FİLİZ, GONCA, ITIR, KAVAKLI, KAVAKLIK, SIRAEVLER, ULUBATLI HASAN, YILDIZ, ÇİĞDEM 3, İĞDE sk bölgelerinde 10/02/2022 02:00:00 - 10/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11247316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KARTOPU, SARDUNYA sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11151613

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE, MOLLA HÜSEYİN, SEMERCİ, ŞEHİT ATAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11228822

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah HÜR, TUNABOYLU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA sk bölgelerinde 10/02/2022 02:30:00 - 10/02/2022 06:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11258316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah KÖY ALTI, SUGÖZÜ sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2022-02-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11229064

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, İNAN sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11229070

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ESENLER, KANAAT, ŞEBNEM sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11229071

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY, PİRİ REİS sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11194304

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FUNDA, GÜRSOY, KARAMAN, RÜYA sk bölgelerinde 10/02/2022 19:00:00 - 10/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 11229159

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah ARİFİPAŞA, AYŞESULTAN, AŞİYAN YOLU, CEVDETPAŞA, ERGUVAN, GÜNAYDIN ÇIKMAZI, KAYALAR, TANBERK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11157316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, PEKMEZ, ÇAYELİ, ŞAFAK sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11228798

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN, SALI PAZARI YOKUŞU, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah ALİ KAPTAN, ATEŞPARE, CİHANGİR YOKUŞU, FINDIKLI YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, PERİZAT ÇIKMAZI, SALI PAZARI YOKUŞU, TEKKE YOKUŞU, ÖZOĞUL, İSMAİL DÜMBÜLLÜ sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11062317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk / KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228764

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİHANGİR, GÜNEŞLİ, SOMUNCU, SOĞANCI, SİRKECİ MESCİT sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 11156316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AKDAMAR, ALEV 1, ARZU 1, ARİF, ASOS, AYDINLAR, AĞAÇKAKAN, BAYRAM 1, BAŞAK ÇIKMAZI, BENLİ, BURCU 1, BÜLBÜL 4, BİLLUR 2, D-100 KARAYOLU, DEKOR, DERYA 2, DOĞAN 2, DUYGU, DİLBER 1, FERMAN, FLORYA, FİLİZ 1, GÖNÜL, GÖNÜLLÜ, GÜVEN 1, KANARYA 1, KAYINAĞACI, KÖPRÜ 1, LALAPAŞA, LEYLA, LİDER, MADEN, MECNUN, NAZLI 2, NEKTAR, NİLÜFER 2, PATARA, POYRAZ 2, SAĞLIK 3, SEDEF 1, SEHER 2, TAMAY, TARLAKUŞU, TOLGA 1, UYGUR, YALIN, YUNUS EMRE 3, ZAFER 1, ÇAMLIK 1, ÖZLEM 2, İSTANBUL sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228743

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLAR, BELGİN, DOST, DURU 1, FEVZİ ÇAKMAK 2, GÜLİSTAN, MERİÇ 2, SARMAŞIK, SEYRAN, TÜLİN, YAKUT, YAYLI, YELİZ 2, YEŞİM 1, ZÜMRÜT 5, ÖNDER, ÖZTÜRK 1 sk / GÜZELCE mah ARI, ARSLAN, BALABAN 1, BAŞAR 3, BİTEK, D-100 KARAYOLU, DOLUNAY 1, EFKAN, EGE 1, ELA, FEVZİ ÇAKMAK 2, GAZİ, GÜNTEKİN, HAYAT, HAZAN, ITIR, KARABATAK, KETENKUŞU, KORKUT, KOTAN, LEYLEK 1, MELDA, NARİN 1, OKYAY, PANTER, REYHAN, SAMET, SELANİK 1, SONER, SULTAN MURAT, TRAKYA, TÜRKOBA, UĞURCAN, UĞURLU 1, YAYLILAR, YAZICI, YEL, YENİKÖY, İCLAL, İSKENDERUN sk / MURAT ÇESME mah GONCA sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KOOPERATİFLER sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11244322

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-OKLALI mah ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, HAKEMLER, KRİSTAL ÇIKMAZI, KÖKLÜ ÇIKMAZI, KÖRFEZ, PİLOTLAR ÇIKMAZI, SOĞANLIK, SUBAŞI ÇIKMAZI, SİVRİKAYA, YEDİ EVLER sk bölgelerinde 10/02/2022 01:45:00 - 10/02/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228744

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah AKALIN, ARA, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, DİSPANSER, EGEMENLİK, ENES ÇIKMAZI, GÖKTUĞ, KADER ÇIKMAZI, KAHYA, KALAMIŞ, KALBUR, KALEM ÇIKMAZI, KALENDER, KALFA, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KANAL, KARACAKÖY, KAÇKAR, KAİNAT, KORAL, PARK, SAMATYA, SERAMİK, SULARBAŞI, TEBESSÜM, YENİ, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İNDERE, İRADE ÇIKMAZI, İTİBAR, İTİMAT, İŞTİRAK sk / ÇANAKÇA mah KARACAKÖY sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248448

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, FERAY, FETİH, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KAPAKLI, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ORÇUN, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 10848316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 109. sk bölgelerinde 10/02/2022 14:00:00 - 10/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11202440

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., 887. sk / ÜÇEVLER mah 887., 892., 894., 902. sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228800

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BUĞDAY, ESEN sk bölgelerinde 10/02/2022 13:00:00 - 10/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11035325

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.ZAMBAK, LALE, LEYLAK, SELİMPAŞA, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 10/02/2022 00:05:00 - 10/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 10941348

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ, HASEKİ KADIN, TEKKE ÇIKMAZI, VEZİR ODALARI, İPÇİ sk / EMİN SİNAN mah EMİN SİNAN HAMAMI sk / HASEKİ SULTAN mah ADAK, BÂKİBEY, CEVDETPAŞA, DARÜŞŞİFA, HALİMBEY, HASEKİ, HASEKİ KADIN, HASEKİ KADIN YAĞHANE ÇIKMAZI, HATİP NACİ, MEHTER, MOLLA CAMİİ, MÜNİFPAŞA, NAKŞİ, SAMİPAŞA, SUPHİPAŞA, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAMURLU ÇEŞME, ÖZBEK SÜLEYMAN EFENDİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 10/02/2022 00:00:00 - 10/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120053

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah HATTAT, YAHYAPAŞA sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11120064

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk bölgelerinde 10/02/2022 14:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11051316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 570., 571., 572., 574., 576., 579., 582., 584., 607., 608., 609., 609/1., 609/2., 610., 610/1., 610/2., 611. sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2022-02-10 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 10533708

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, AKDERE, AKKUŞ, ARKA, ATALAR, AYDIN, BAYSAL, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, DERVİŞ, DURU, DİKMEN, DİNÇER, FEDA, GÜRHAN, HARMAN, HAYRAT, HOROZ, HÜNKAR, ITIR, KANDİL, KASIR, KAVAKLI, KERİM, KUDRETLİ, MEKİK, MESCİT, METE, OLTU, SAMET, SANTRAL, SEVDA, SILA, SÖNMEZ, SÜSLÜ ÇIKMAZI, SİVAS, TALATPAŞA, YAYA, ZAMBAK, İSTİNYE, ŞEHİT UĞUR ADA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ATOM, BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk bölgelerinde 10/02/2022 01:00:00 - 10/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11248462

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/02/2022 10:30:00 - 10/02/2022 13:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11001480

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARANFİL, 2.LALE, AKKAVAK, TURUNÇ, YILDIZ, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 10/02/2022 00:01:00 - 10/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001479

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.ERGUVAN, 1.KARANFİL, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, KAYIN, NERGİS, TURUNÇ, ZAMBAK sk bölgelerinde 10/02/2022 00:01:00 - 10/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11001433

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KUŞLAR TEPESİ sk / ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 312., EREN, ESENTEPE, YAYA sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11228725

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 125., 170., 193., ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER sk bölgelerinde 10/02/2022 02:00:00 - 10/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11102316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AKGÜN, AYAZ, DARÜŞŞAFAKA, HAVUZ ÇIKMAZI, HİKAYE ÇIKMAZI, PETEK, PETEK BAL ÇIKMAZI sk / FERAHEVLER mah DARÜŞŞAFAKA sk / ÇAMLITEPE mah AKAR, AKGÜN, ARI, ATA, AYAZ, BARIŞ, BAYRAMLIK, CAMİ YOKUŞU ÇIKMAZI, DARÜŞŞAFAKA, DERYA ÇIKMAZI, ELMALI, GAZİ, HANIMGÜL, HATEMOĞLU OKUL, KONAK, LALELİ, MAVİ, MAZLUM, MERİÇ, TENEKE, TUNÇ, ÇAMLIPARK, ÇAYIRYOLU, ÇİĞDEM, ÖZGÜR, ŞEN, ŞENER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11098316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, DEMİRCİOĞLU, GÜL ÇİÇEĞİ, MOR SALKIM, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, ÇİÇEK sk / POLİGON mah LARA sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11228955

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, 8., ATLAS ÇİÇEĞİ, BEYAZ MARTI, EKİNDENİZ, HAMSİ ÇIKMAZI, HAZİRAN, SARIKANAT, SEVİLAY, SEZON, ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK) sk / ZEKERİYAKÖY mah 5, 6.CD, 7.CD, 8., AKSÖĞÜT, BORU ÇİÇEĞİ, DAĞ ÇİLEĞİ ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜLİBRİŞİM, HATMİ ÇIKMAZI, LALE ÇIKMAZI, YILDIZ ÇİÇEĞİ, ÇİTLENBİK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/02/2022 11:00:00 - 10/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11204316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, ERYILMAZ, GÜR, MAVİGÖK, MECLİS, SİYAMİ KÖYLÜ sk bölgelerinde 10/02/2022 09:00:00 - 10/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11202508

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah KINALI KAVŞAĞI sk bölgelerinde 10/02/2022 13:00:00 - 10/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 11020316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ERSİN, SİVAS, ÇAMLICA sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11063317

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 10/02/2022 13:00:00 - 10/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11034316

SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1303., 1303/1., 1306., 1306/1., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1315., 1322., 1323., 1324., 1324/1., 1325., 1326., 1326/1., 1326/2., 1326/3., 1327., 1328., 1331., CUMHURİYET sk bölgelerinde 10/02/2022 00:05:00 - 10/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11140441

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251/1., 1260., 1261., 1262., 1262/1., 1262/2., 1263., FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ sk / YUNUS EMRE mah 1328/2. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1264/1., 1265., 1266., 1266/1., 1267., 1269., 1271., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11140446

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1260., 1261., 1262., 1263., 1263/2., 1270., 1301., 1303., 1304., 1305., 1306., 1314., FEVZİ ÇAKMAK, İSTİKLAL sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1264., 1265., 1266., 1267., 1268., 1271., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 10/02/2022 09:30:00 - 10/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11134316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2209., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgelerinde 10/02/2022 10:00:00 - 10/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 10852402

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 10/02/2022 03:30:00 - 10/02/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10852404

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LİTROS YOLU sk bölgelerinde 10/02/2022 03:30:00 - 10/02/2022 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.