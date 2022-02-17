BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 17 Şubat 2022 Bahçelievler, Eyüpsultan, Kağıthane ilçeleri karanlığa mı gömülecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 17 ŞUBAT PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 11603332

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, YAZICI, ÖMER, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAZIM KARABEKİR, MUCİZE sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk bölgelerinde 17/02/2022 01:00:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11476612

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11484316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, PANTER, YAKAMOZ sk bölgelerinde 17/02/2022 13:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11399110

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54., 55., 56., 58., 61., 62., 63., 64., 64/1., 65., 67., AKDENİZ, DAVUTPAŞA, MELİKŞAH, SEMERKANT, YILDIZ sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476604

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1706., 1707., 1708., 1709., 1711., 1712. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11558325

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 17/02/2022 00:00:00 - 17/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11558329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HANIMELİ sk bölgelerinde 17/02/2022 02:00:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11558327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, AYVALI, CELAL NURİ, IHLAMUR 1, NEYİRE NEYİR, YASEMİNLİ, ÇALDIRAN, ÇINARLI, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 17/02/2022 02:00:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11441319

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/02/2022 12:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 11605344

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, DOST, HAZIM KÖRMÜKÇÜ, TALAT ARTEMEL, TEZ, UMUT sk / OSMANİYE mah TEZ sk bölgelerinde 17/02/2022 09:30:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11417328

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, NEZİH BARUT sk bölgelerinde 17/02/2022 00:00:00 - 17/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11418339

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/02/2022 00:01:00 - 17/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11480333

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 17/02/2022 00:01:00 - 17/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417343

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ABANT ÇIKMAZI, AKDENİZ, DOĞA PARKI, SÜZER sk bölgelerinde 17/02/2022 03:00:00 - 17/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11583114

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, HİLAL, MAVİAY, SELÇUK, ÖTÜGEN, ÖZ sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583122

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ANKARA, KANARYA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah 109., DEMİRHİSAR, EDİZ sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583121

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah GÜNDOĞAN sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 11598318

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, KASSAMBAŞI, MAÇKA MEYDANI, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SİLAHHANE sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11482331

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 198., 200., 59., 65., 67., HÜRRİYET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1266. sk bölgelerinde 17/02/2022 00:30:00 - 17/02/2022 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11483321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 228., 83. sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 11605366

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BİRLİK, SİNAN PAŞA YUMAK sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582987

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MEBUSAN YOKUŞU sk / ÖMER AVNİ mah BİLEZİK, FINDIKLI ÇELEBİ HAMAMI, MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605337

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEREİÇİ, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, ÇETİN sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476356

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk / KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 11483332

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AŞİYAN, CEZMİ, EVREN, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇORUH sk / PINARTEPE mah HAZAL 1, ORHANGAZİ, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11508317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AMBARLI, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, EKOL ÇIKMAZI, GÜNGÖR, GÜVERTE ÇIKMAZI, GÜZİN ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, PERİ ÇIKMAZI, PİREN, SAFRAN, STAD, TAŞ ÇIKMAZI, UYSAL, YANKI ÇIKMAZI, YOLAÇAN, ÇANAKÇI DEDE , ÇINAR, İBRAHİMÇAVUŞ sk bölgelerinde 17/02/2022 09:30:00 - 17/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476660

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 11399183

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜNALTAY sk / TURGUT REİS mah 400., 411., 412., 413. sk bölgelerinde 17/02/2022 09:30:00 - 17/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399111

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 136., 137., 138., 139., 140., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149., 150., AYAZMA, AZİZİYE, PASİNLER, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 17/02/2022 11:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583129

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 127., 131., 144., 154., AZİZİYE, MERCAN sk bölgelerinde 17/02/2022 12:00:00 - 17/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399166

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 81., 87., 88., 89., 93., 94., 96., 97., FARABİ, RUMELİ, İBNİ SİNA, İSTANBUL, ŞEHİT RUŞEN KÖKSALDI sk / YAVUZ SELİM mah MEDRESE, MEHTAP, MERDİVEN, MERVE, METRO, İSTANBUL sk bölgelerinde 17/02/2022 14:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11594316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 746., 758., ISPARTAKULE sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11597316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1515., 1516., 1517., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 17/02/2022 12:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11381316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.CANAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 1.PINAR, 1.TOMURCUK, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.BAHÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, DARI, DEMET, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KABAN, KUMLUGEÇİT, KÖPRÜBAŞI, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, PİRAMİT, SERA, TÜLAY, YOLCU, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 17/02/2022 01:00:00 - 17/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476402

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 2.BÜLBÜL, 2.SERÇE, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, DARI, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, KUMLUGEÇİT, MISIR, NAKIŞ, PİRAMİT sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11299395

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-TOPKAPI mah ADNAN MENDERES VATAN, ETHEM EFENDİ, KAHALBAŞI, KOLTUKÇU TAHİR, MARİFETNAME, SULUKULE sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11315316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583128

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah CEYLAN, NALDÖVEN, OKUL ARKASI, TAŞLI, ÇAVDAR sk bölgelerinde 17/02/2022 11:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN ilçesinde 2022-02-17 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

KAĞITHANE

NO: 11250316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah EFE sk bölgelerinde 17/02/2022 14:00:00 - 17/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 17/02/2022 15:45:00 - 17/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605336

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah EMEL, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 17/02/2022 15:45:00 - 17/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11476697

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., 704., 705., AYÇİÇEĞİ, GÜL, HANIMELİ, KAKTÜS, KARADUT, KASIMPATI, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, KÖKNAR, KİRAZ, SARDUNYA, TURUNÇ, YASEMİN, ÜZÜM sk bölgelerinde 17/02/2022 08:00:00 - 17/02/2022 10:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11582844

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.BAYRAK, 4.FATİH, ZENGİN sk / TEVFİKBEY mah TEKİN sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476689

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.YAVUZ SELİM, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇ OSMAN sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 11582783

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, DEMİRCİOĞLU, GÜL ÇİÇEĞİ, MANTAR, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, ÇİÇEK sk / ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583025

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11583070

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BALKAN, DERE OTU, EĞİTMEN ÇIKMAZI, HACI OSMAN BAYIRI, KANLICA, OKUL ALTI, ON KASIM, YENİ YOL sk bölgelerinde 17/02/2022 09:30:00 - 17/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 11605338

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, DORUKLAR, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, ÇEŞMİNAZ sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 11248393

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -BOZKURT mah sk bölgelerinde 17/02/2022 09:00:00 - 17/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11476357

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, BALCI, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, TANYOLU sk bölgelerinde 17/02/2022 14:00:00 - 17/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11605339

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, BENEK, CİHAN, GAZİ ENGİN AYDOĞDU, GÜMÜŞHANE, IŞIL, KÖZ, LALE, MÜJDE, SÜMBÜL 1, YONCALI, ÇİĞDEM, İNÖNÜ, ŞENGÜL sk bölgelerinde 17/02/2022 15:45:00 - 17/02/2022 18:45:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11473322

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 17/02/2022 00:05:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11399170

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2079., 2081., 2085., 2092., 2100., 2101., 2103., 2149., 2151., 2155., 2156., 2157., 2158., 2159., 2160., 2161., 2165., I sk bölgelerinde 17/02/2022 00:05:00 - 17/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11417321

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 756., 756/1., 758/3., 758/4., 758/7., 758/8., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, GEBZELİ, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 17/02/2022 10:00:00 - 17/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 11409339

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 17/02/2022 00:01:00 - 17/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11409346

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DOKUMACILAR SİTESİ, KARACABEY sk bölgelerinde 17/02/2022 04:00:00 - 17/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

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