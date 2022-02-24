BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 24 Şubat 2022 Bağcılar, Küçükçekmece, Güngören ilçelerinde elektrik kesintileri devam edecek mi?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 24 ŞUBAT PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 12035888

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah ADAŞ, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, CANSOY, DEMİRCİ, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FECİR, KADIOĞLU, KARAMAN, MANAV, MÜDEBBİR, MÜSLİM, NAMAZGAH, NENE HATUN, OVA, SEFER, TAHTAKALE, TERCÜMAN, TOROS, YENİCE, YILDIZTEPE, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÜSTÜNER, ŞENER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1145. sk bölgelerinde 24/02/2022 01:00:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11847328

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah SIVACI sk bölgelerinde 24/02/2022 13:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11976316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11980316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 18., 20., 21., 28., MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 24/02/2022 03:30:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630136

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11698233

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1565., 1566. sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771994

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2137., BARBAROS, MATBAACILAR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12052316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 103., 104., 105., 106., 107., 108., 110., 111., 112., 113., 114., 115., 140., 147., 148., 149., 150., 151., 152., 160., 161., GAZİ OSMAN PAŞA, MAHMUTBEY, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12062316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 505. sk bölgelerinde 24/02/2022 11:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630145

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 24/02/2022 12:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11926470

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BAĞCILAR, BİLGE, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11759316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKIRMAK, OKTAY, POLAT 1, ÇUHADAR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926478

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12045329

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ATOM, HAVUZLU sk bölgelerinde 24/02/2022 11:00:00 - 24/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2022-02-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 11926503

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER, TAYFUN, YENGEÇ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926724

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 11630138

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET, ASMA, BAL, BAĞCILAR ÇIKMAZI, BAĞLAR, GELİNCİK, KALE, KIPÇAK, KUŞ ÇIKMAZI, TAFLAN, TÜL, YASEMİN, ÇIĞ, İNKILAP sk / VATAN mah BAĞLAR, BEGONYA, BÜLBÜLÜM ÇIKMAZI, DOLUNAY ÇIKMAZI, EMEK, GÜNDOĞAN, KANAAT, MİLLİYET, NARLI ÇIKMAZI, TEL, ÇETİNEL, ŞEBNEM sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11630144

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah BAŞARAN, DEMİRKAPI, GELİNCİK, LALE, MENEKŞE, NENE HATUN, ÖZEN, ÜÇER ÇIKMAZI sk / YENİDOĞAN mah ATİLAY, DAĞ ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, DERE ÇIKMAZI, HÜRRİYET, HİLAL, KAHRAMAN, KAYALIK ÇIKMAZI, MEHTERAN ÇIKMAZI, METİN ÇIKMAZI, MİNE, NEHİR ÇIKMAZI, ÇAKMAK sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah TOPÇUBAŞI ESATAĞA sk bölgelerinde 24/02/2022 04:00:00 - 24/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12059316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AKPINAR, SULTAN, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12061316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, NAZİF EFENDİ, İREM sk / KOCATEPE mah 50. YIL sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 12035916

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MELODİ sk / ETİLER mah İNCESU sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 11745316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771857

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah SAKARYA, İZMİR sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12048318

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, PEKMEZ, ÇAYELİ, ŞAFAK sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 10433316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BÜLENT DEMİR sk / HACIAHMET mah ATEŞ BÖCEĞİ, DEV SÜLEYMAN, ERMEYDANI, KIR KAHYASI, OMUZDAŞ, SAFA MEYDANI, YENİ ALEM sk / YENİŞEHİR mah ALÇAKDAM, AVŞAR, DİREKÇİBAŞI, FERAH, MANDIRA, SAFA MEYDANI, TIRMIK sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ZERDE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah AKAĞALAR, DİREKÇİ BAŞI, KURTULUŞ sk / FERİKÖY mah ATEŞ BÖCEĞİ, AZAK, AÇIKYOL, BAYIR, BEYZADE, BOZKURT, CİVAN, ERMEYDANI, KOCABAŞ, KURTULUŞ, KUYULARBAŞI, OKÇULAR, SAVAŞ, YENİ ALEM, ZARAFET, ŞAHİN, ŞEHİT ERDEM CANBAŞ, ŞEREF MERİÇ sk / PAŞA mah BATI sk / YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, BAYIR, CANAN, CEVİZ, CİN DERESİ, KAYISI, KOCABAŞ, OKÇULAR, SEFA, TARCAN, ÖZDEN, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12035950

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, TÜNEL MEYDANI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926795

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk / KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11979316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, KARAAĞAÇ, KELKİT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TAVCI sk bölgelerinde 24/02/2022 13:00:00 - 24/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 12044321

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 2115., ABİDE, ADAK, AKINALP, ALTAY, ALTINKAYA, ALİZE, ARIKAN, ASRIN, ATİLLA, AYGÜN, AZİZ, BAHÇEŞEHİR, BANKALAR, BEYLERBEYİ, BURKAY, CEM 1, CUMHURİYET, DEĞİRMEN 5, DURKAN, EMİNÖNÜ, ERBİL, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLNUR 1, GÜLİSTAN 3, GÜLŞEN 1, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HASANOĞLU, HÜR 1, IHLAMUR 2, KALENDER 1, KARAGÖZ, KARTALTEPE, KIRGIZ, LAVANTA 2, MAKBER, MURATBEY, NAMDAR, PAKSOY, PINAR 1, PRİŞTİNELİLER, SANCAM, SENA, SUDE, SUMRU, SİMA, TAMAY 1, TANSU, TAŞKIN, TAŞKUYU, TUNAHAN, TÜRKSOY, TÜRKÖZ, ULUS 1, YALÇIN 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, YAŞAR 1, YENİGÜL, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZEN, ÖZIŞIK, ÖZTUNÇ, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İMAMZADE, İNCESU, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 208., 2113., 2116., 2117., 2150. sk bölgelerinde 24/02/2022 01:30:00 - 24/02/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 11997317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11995323

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ESENLİK, FERDA, KAZIM SAVAŞ, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 12063316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 781., 794., 805., 807., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 11984316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1207., 1210. sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771882

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 11970316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AKASYA, 1.CAN, 1.SELVİ, 1.YILMAZ, 10.GÜL, 2.EFE, 3.IHLAMUR, 3.MANOLYA, 5.MENEKŞE, BACADERESİ, BAŞDERE, CAMİİ, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, HACI RIZA, HARMANLAR, KÖPRÜBAŞI, SOYDAN, TÜRKMEN, YİĞİT, ÇAM, ÇAMLIK, ÇEŞMEBAŞI, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 24/02/2022 01:00:00 - 24/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11986319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah CEYLAN, KADER, SAKİN , SEREN, UMUT sk / ÇIRÇIR mah ATATÜRK, BAŞAK, DARICA, DENGE, DÖNEN, DÖNMEZ, GAYE, GİDEN, NUR, NİHAL, NİLÜFER, SAKİN, SELÇUK, SELİM, SEVDA, SUNAR, SİPER, ÜNAL, İLİM sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12042316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, TOPÇULAR sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771996

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MÜŞERREF , SEYMEN sk bölgelerinde 24/02/2022 12:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 11697975

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AKBOĞA, AKBOĞA ÇIKMAZI, AKSEKİ CAMİİ, AKSEKİ CAMİİ ÇIKMAZI, ARMUTLU, ARMUTLU ÇIKMAZI, ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, CUMA DAMI, DİRİM, EVCİMENT ÇIKMAZI, GÜL DEDE, KABAKULAK, KAFZADE, KALFA, KAŞIKÇI, KAŞIKÇI 1. ÇIKMAZI, KAŞIKÇI 2. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KEÇECİLER ÇIKMAZI, KUM ODALARI, KUM ODALARI ÇIKMAZI, KÜLAHLI, MELEK HOCA, MELEK HOCA 1. ÇIKMAZI, MIZRAKLI, NİKAH, PERENDEBAZ, PERENDEBAZ ARALIĞI, PERENDEBAZ ÇIKMAZI, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, YENİ BUCAK, İMAM SÜREYYA, İPEK KAYTAN sk / KARAGÜMRÜK mah ARPA EMİNİ KÖPRÜSÜ, ENDERÛNİ RIFATBEY, FEVZİPAŞA, HARAP DEĞİRMEN, HATİCE SULTAN, KEPENEKLİ NUMAN, KORUCU, KUYU ÇIKMAZI 1., NEYZENLER, NİYAZİ MISRİ, PROF. NACİ ŞENSOY, REDİF, SAHTİYANCI, SARMAŞIK, SARMAŞIK ÇIKMAZI, SAĞEL, SOFALI ÇEŞME, TÜRKİSTAN, UZUN YOL, VİRAN MESCİDİ, VİRAN ODALARI, VİRAN ODALARI ARALIĞI, YAŞMAKLI, YUSUFAĞA, YUSUFAĞA ARALIĞI, İMAM CEMİL ÇIKMAZI, ŞEHİT ÜMİT AKBAŞ, ŞUHEDA, ŞÜKRÜ NAİLİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 11926524

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 649., CEBECİ sk bölgelerinde 24/02/2022 00:05:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926517

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1121., 1128., 1128/1., 1128/3., 1138., 1140., 1141., 1161., 1164., 1165., 1166., 1169., 1170., 1170/1., 1224., 1225., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 24/02/2022 00:05:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12020316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HALİTPAŞA, NECATİBEY sk bölgelerinde 24/02/2022 19:00:00 - 24/02/2022 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 11926472

ISTANBUL GÜNGÖREN ilce -HAZNEDAR mah sk bölgelerinde 24/02/2022 00:00:00 - 24/02/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926476

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah MERİÇ sk bölgelerinde 24/02/2022 02:00:00 - 24/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12045325

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, KARACA, KUMRU, SÜLÜN sk bölgelerinde 24/02/2022 09:30:00 - 24/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926481

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇİZMECİ, İNÖNÜ sk / GÜVEN mah CAMİ, MENDERES, OKUL, ÇALIŞLAR, İLKYUVA, İNÖNÜ sk / HAZNEDAR mah CAMİ, MENDERES, TEVFİK FİKRET, İLKYUVA, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 24/02/2022 12:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11926484

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah IHLAMUR, KAYALAR, KİRAZ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 24/02/2022 18:30:00 - 24/02/2022 22:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 11974317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, DENİZMEN, FESTİVAL, IŞIKLI, SARP, SEREN, SERKAN, SEĞMEN, ÇAYIRCIK sk bölgelerinde 24/02/2022 10:00:00 - 24/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 11848317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1213., SELÇUKLU sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848324

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KARADUT, 1.MERT, 1.NERGİS, 1.ÜLKÜ, ARİFBEY, GENÇTÜRK, GÜNDOĞAN, GÜZELCE, HİLAL, MAHMUTBEY, NAYMAN, SARAL, ÇATALÇEŞME, ÇINARLIÇEŞME, ÖMRÜM, İDRİS PAŞA, İYİGÜN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11848318

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 24/02/2022 00:01:00 - 24/02/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036110

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 1.YILDIRIM, DENİZ, GÜNEŞ, HÜRRİYET, MEHTAP, MEVLANA, PAKTEN, TAŞDELEN, ZAFER sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036105

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, ARA-1, ARA-2, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036106

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah 2.ORHAN GAZİ, HÜRRİYET, MİMAR SİNAN sk / CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 2.AKASYA, 709., 710., AKKAVAK, AŞIK VEYSEL, FULYA, GONCAGÜL, MİNE, PELİN, ÇINAR, ŞEHİT CEMAL DİNÇ sk / YENİ MAHALLE mah 3.ÜLKÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12035917

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, BOZARMUT YAYLASI, BİZİM, DEFNE., DEMİRCİKÖY, DEMİRCİKÖY BİLİNMEYEN, DEĞİRMEN., GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, KİRAZLIK, PLAJ YOLU, SÖĞÜTLÜ, TAŞKÖPRÜ YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI, ÇEŞME., ÇİÇEKLİ sk / KUMKÖY mah BÜYÜKKAVAK, DALYAN BURNU, FINDIKLI GEÇİT, KAYAALAN, KÜÇÜKKAVAK, NERGİZ, PÜRENLİ, UYUM, ÇAĞLAYANKAYA, ÇUKUR sk bölgelerinde 24/02/2022 08:30:00 - 24/02/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771934

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 128., AYAZAĞA CENDERE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, ŞEHİT ORHAN KARADAĞ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12035922

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah DEREBOYLARI sk / MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, EMİN, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, MABET ÇIKMAZI, TUĞRUL, ZİRAAT, ÇIRÇIR BEKAR DERE, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah MANOLYA*- sk bölgelerinde 24/02/2022 11:00:00 - 24/02/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12035885

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12029519

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah FARUK, HARBİYE, KÜRDAN, OĞUZTÜRK ÇIKMAZI, ÖKTEN, İBRAHİM YİRİK, ŞEHZADE sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12036191

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / ORTAKÖY mah SEZER sk / ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/02/2022 09:00:00 - 24/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12033318

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BÜKLÜM ÇIKMAZI, GÜLHANE ÇIKMAZI, GÜRANİ, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCAPAŞA, LÜTFÜ VARDAR, TEKCAN, UÇMAZ sk bölgelerinde 24/02/2022 13:00:00 - 24/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12036099

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah BURÇ, YAŞARBEY, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 24/02/2022 08:00:00 - 24/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12035964

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah YENİ YOL 1 sk / MERKEZ mah HANIMEFENDİ, HASAT, HUZUR, KOCAMANSUR, PERİHAN, İSKETE sk bölgelerinde 24/02/2022 12:00:00 - 24/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12035965

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ELMADAĞ sk bölgelerinde 24/02/2022 14:00:00 - 24/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 11871316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 24/02/2022 19:00:00 - 26/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2022-02-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.