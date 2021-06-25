BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 25 Haziran Cuma 2021 | BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı

İstanbul'da pek çok ilçede gün boyunca uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. Peki elektrikler hangi ilçelerde gidecek? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Haziran Cuma İstanbul'Da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 25 HAZİRAN CUMA 2021

ZEYTİNBURNU

NO: 4188512

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -KAZLIÇEŞME mah sk bölgelerinde 25/06/2021 00:05:00 - 25/06/2021 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188513

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, HACI REŞİT BEY, KENNEDY sk / YENİDOĞAN mah 41/1., 45., 45/1., 45/3., 45/4., 45/6., 49/3., ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk bölgelerinde 25/06/2021 02:30:00 - 25/06/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 4184134

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 4207676

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah REHBER, ŞENAY sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4204346

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4204349

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY mah MORMENEKŞE sk bölgelerinde 25/06/2021 04:00:00 - 25/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196581

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196651

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182202

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah RUMELİ, SAKARYA, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184062

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDENİZ, ALİM, DİKMEN, ERİK, VİLLAKENT, YOLDAŞ, ZİLAN, ÇEMEN, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 4184328

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, DENİZ., FİLİZ, GİRNE LİMANI sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188428

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah DOĞANŞAR sk / FATİH SULTAN MEHMET mah DOĞANŞAR, DUMLUPINAR, FERHAT, LATİF, SERÜVEN sk bölgelerinde 25/06/2021 09:30:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 4188417

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.YOKUŞ, DOKTOR ALİ DEMİR, ERMAN, TEZCAN sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 4211438

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4195337

KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CAMİ ARKASI, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189342

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ÇETİN sk bölgelerinde 25/06/2021 09:30:00 - 25/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4195348

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah LİMON sk / ÇAĞLAYAN mah BAHAR, BOSTAN, CAMİ, KIYMET, MERAL, NEŞE, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, ŞAN sk bölgelerinde 25/06/2021 12:00:00 - 25/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 4181502

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah BAŞAKLI, GÜRBÜZ, GÜVENÇ, KALE, KAZIM KARABEKİR, OZAN, SANCAK, ÖZBORAN, ÖZNUR sk bölgelerinde 25/06/2021 00:00:00 - 25/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 4185608

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 576., 608., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 556., 556/1., 586/1., GALERİ sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 4196641

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, KEŞKEKÇİ, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, VEZİR, YAYLAK, ZİYA GÖKALP, İLYASZADE sk / ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, BAŞVEKİL, BÖREKÇİ VELİ, BÜYÜK SARAY MEYDANI, DENİZ ABDAL CAMİİ, ESKİ VEZİR, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACI ZİHNİ EFENDİ, HADİ HÜN, KAYGULU BABA, KAŞGARLI MAHMUT, KELAMİ TEKKESİ, KERPİÇHANE, KOYUNCU, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, KÖPRÜLÜZADE, MASURA, MEVLANAKAPI, NECİP ASIM, SAÇAKLI TÜRBE, TURGUT ÖZAL MİLLET, VEZİR, YAYLA, YAYLAK, YUSUFÇUK, ZİYA GÖKALP, ÇİÇEK BOSTANI, İBRAHİM ÇAVUŞ, İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI, İMAM FERDİ sk bölgelerinde 25/06/2021 00:00:00 - 25/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 4181328

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 25/06/2021 00:05:00 - 25/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181327

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET, GÜLÇATI sk bölgelerinde 25/06/2021 00:05:00 - 25/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182214

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah BELEDİYE, YEŞİL VADİ YOLU, ÇOBANYILDIZI YOLU sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182221

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah İSTANBUL sk bölgelerinde 25/06/2021 03:00:00 - 25/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4174365

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ATATÜRK, LEYLAK, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk / ÇIRÇIR mah 1.KAAN ÇIKMAZI, ATATÜRK, AYVAZ, GAYE, NAR, NİHAL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188413

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ALTUNİZADE BAĞ, HACI EŞREF , RAMİ EYÜP YOLU, SİLAHTAR HÜSEYİN, TALİMHANE, TOPÇU HASAN sk / RAMİ YENİ mah KURU GIDA 1., KURU GIDA 3., KURU GIDA 4., KURU GIDA 5., KURU GIDA 8., RAMİ KIŞLA, REŞADİYE sk bölgelerinde 25/06/2021 11:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 4176897

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1892., 1894., 1898., 1902., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1910., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 25/06/2021 00:00:00 - 25/06/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4207354

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah DOĞAN ARASLI sk / İNCİRTEPE mah 232., 233., 237., KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196441

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2263., 2318. sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196410

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1624. sk bölgelerinde 25/06/2021 12:00:00 - 25/06/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196415

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 351., 352., 360., BELDE, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 25/06/2021 13:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 4204316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., 22., 23. sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 4188452

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk / ÇANAKÇA mah HAFIZ ÇIKMAZI, HÜDAYİ, TABYALAR, UYUM sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4182166

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah İSTASYON sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196675

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah BANU, KARANFİL, LİSE, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 25/06/2021 12:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 4197221

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah BILDIRCIN, GEÇİT, HUZUR, KEMER, PAPAĞAN, RAFETBEY, SAKA, ÇEMBER sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 4177034



İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah BÜYÜK YOKUŞU, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HİLAL ÇIKMAZI, MERTEK, YİĞİDO ÇIKMAZI, ÖKSÜZ, İMAM HÜSREV, İPLİKÇİ FIRIN ÇIKMAZI, İPLİKÇİ FIRINI sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 4188539

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, AYTAÇ, BEGÜM, BOSTAN, DENİZ, DUYGU, GÖKÇE, GÜNEŞ, IŞIL, KIVANÇ, MELİSA, MERVE, MİMAR, SEBAT, SEÇKİN, SUNGUR, ZİYA GÖKALP, ÖZEL, ÖZKAN sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196427

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİLLET, PİLOT, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 25/06/2021 01:00:00 - 25/06/2021 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196426

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİLLET, PİLOT, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184264

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 114., 116., 124., 35. sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184261

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 84., 86., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4188322

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196438

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah HARBİYE sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4176452

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AKVARYUM, AYTAÇ, BEGÜM, BOSTAN, DENİZ, DUYGU, GÖKÇE, GÜNEŞ, IŞIL, KIVANÇ, MELİSA, MERVE, MİMAR, SEBAT, SEÇKİN, SUNGUR, ZİYA GÖKALP, ÖZEL, ÖZKAN sk bölgelerinde 25/06/2021 09:30:00 - 25/06/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 3927471

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah BEKÇİ, IHLAMUR YILDIZ, KEŞŞAF, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU, ÜZENGİ, ŞOFÖR sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, DÖRTYÜZLÜÇEŞME, FARUK CANITEZ, HÜSNÜ SAVMAN, MEHMET ALİ BEY, SARAY, SERENCEBEY YOKUŞU, TATAR HÜSEYİN, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / DİKİLİTAŞ mah ASUDE sk / TÜRKALİ mah LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, TÜRKÇEŞME sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YOLU sk bölgelerinde 25/06/2021 00:00:00 - 25/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4159326

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah CANİK, DENİZ, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, PAPATYA, SEVGİ, UMUT, ZEYTİNOĞLU, İLKE sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 4210317

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah CUMHURİYET, HASAN PAŞA, YABANGÜLÜ sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4210324

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BAYRAK, GÜRSEL, KEŞANLI, KINALIADA, MÜCAHİT, SEYHAN ÇIKMAZI, YAPRAK sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4210323

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah KANAAT, KÜÇÜK MİLLET, KÜÇÜK ÇİĞDEM sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 4184126

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah MENDERES, MURATDERE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI, ÖZDEMİR sk bölgelerinde 25/06/2021 00:01:00 - 25/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184114

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKDAĞ, ALİ EKBER, BİLGİN, CEBECİ, KARAHAN, KOCAMAN, LALEZAR, MENDERES KÖY YOLU ÇIKMAZ, MURATDERE, ORTANCA, TÜLAY, ÇEÇEN ÇIKMAZI, İLERİ sk bölgelerinde 25/06/2021 00:01:00 - 25/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184130

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ESKİ İSTANBUL sk bölgelerinde 25/06/2021 00:01:00 - 25/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4184110

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, MARTI, MURATDERE, PALA, ÇANKAYA, ÇELİK, İLERİ sk bölgelerinde 25/06/2021 00:01:00 - 25/06/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4189474

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4181341

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARTEPE . sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4211316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah HASBAHÇE sk bölgelerinde 25/06/2021 14:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 4208320

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah YEŞİLKÖY HALKALI sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 4205326

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ASLI, EMRE, ERENLER, FATİH, GÜRANİ, KEREM, NURETTİN KAYA, YUNUS 1, YUVAM, ZAMBAK, İMREN sk / ÇOBANÇEŞME mah ALADAĞ, ARDA, ASLI 1, BÜLBÜL 2, ELMALI, ERGENE, ERGENEKON, FATİH, FİDAN, KÖPRÜLÜ, MERİÇ 1, NAMIK KEMAL 1, ORMAN, SOKULLU 1, SÜLÜN, TUNA 1, ÇORUH sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4204371

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ELMALI, ERGENEKON, ORMAN, SERİK sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4211440

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah CEYLAN, SÖNMEZ sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 4196365

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 2. sk bölgelerinde 25/06/2021 00:01:00 - 25/06/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 1., 2., 3., KOÇMAN sk bölgelerinde 25/06/2021 03:30:00 - 25/06/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4185614

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 560., 561., 562., 563., 564., BARBAROS, MARMARA sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4197151

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1245., 1249., 1251., 1256., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4197154

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4197319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah HÜSEYİN KARAARSLAN, MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 25/06/2021 10:00:00 - 25/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4210326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 590. sk bölgelerinde 25/06/2021 11:00:00 - 25/06/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 4188527

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 25/06/2021 13:00:00 - 25/06/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY

NO: 4197253

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 25/06/2021 09:00:00 - 25/06/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 4196416

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -FATİH mah sk / FATİH mah sk bölgelerinde 25/06/2021 09:30:00 - 25/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ SORGULAMA EKRANI