BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 31 Ocak 2022 Fatih, Sultangazi, Bahçelievler ilçeleri bugün karanlığa mı gömülecek?

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 31 OCAK PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-31 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

AVCILAR

NO: 10451692

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, REYHAN, RÜZGARLI, SEÇKİN, TEL, ZAFER, İYİBAŞ sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10241324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah BELEDİYE sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10241326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 31/01/2022 03:30:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451830

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2398., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451831

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 13:00:00 - 31/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10491317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, BAĞCILAR, UMUT, ÜLKÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 11:00:00 - 31/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533987

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN sk bölgelerinde 31/01/2022 15:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533996

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 31/01/2022 15:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 10503321

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk // ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10533875

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 12:00:00 - 31/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10451788

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 10451593

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 10452194

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

BEYOĞLU ilçesinde 2022-01-31 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 10533633

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah ELİAÇIK, MUSTAFA KEMAL, ORHAN VELİ, PİRİ REİS sk bölgelerinde 31/01/2022 01:00:00 - 31/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533637

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, ARKADAŞ, ATA 1, ATAN 1, BAHÇE, BAL, BARBAROS 3, BAYAR, CUMHURİYET 2, DANİŞMENT, DARCAN, DEFNE 5, DENİZ 4, DERGAH 1, DERYA, EFLATUN, ERSEN, FUNDA 1, GÜNEŞ 3, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KARTAL, KUMRULAR, LEVENT, MEKTEP 1, MENDİL, MERDİVENLİ, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, YILDIRIM BEYAZIT, ÇARŞI, ÇINAR, ÇİLEKLİ, ÇİT, ÖRNEK 1, İNCİ 1, İNÖNÜ 2, İSKELE sk / ULUS mah İKBAL sk bölgelerinde 31/01/2022 02:45:00 - 31/01/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 10533781

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ELBASAN, TÜRKAN ÇIKMAZI, TÜRKER, YAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533614

ISTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 10451791

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah KIŞLA sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451793

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU sk / TURGUT REİS mah 434., KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451794

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 927. sk bölgelerinde 31/01/2022 11:00:00 - 31/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451796

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 781., 794., 805., 807., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 31/01/2022 12:00:00 - 31/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 10582325

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1156., 1187., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10582323

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1148., 1149., 1152., 1157., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 10533953

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 10450914

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10406704

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, HATİP, HATİP 1. ÇIKMAZI, HATİP 2. ÇIKMAZI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALEDİBİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KATİP MURAT CAMİİ, KEMİKLİ BURUN, MELEK HATUN, MELEK HATUN CAMİİ, MELEK ÇEŞMESİ, ONBAŞI, SELAMAĞASI, SİMKEŞ CAMİİ, SİMKEŞ MEVKİİ, TOPKAPI KARAKOLU, TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE, SUCU BAKİ sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA, BÜYÜK SARAY MEYDANI, EREĞLİ CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, YUNUS EMRE, İSKENDER BOSTANI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 10533615

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 10490323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., GÜNGÖREN sk / YENİGÜN mah 640. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, DENİZCİ, DİCLE, GÜNEŞLİ, MÜŞKÜLE, REZAKİ, SERGİ, ZÜHRE, ÖZALP sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 10304327

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 10451786

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.LALE, 712., BEGONYA, KUŞKONMAZ, SAKIZAĞACI, YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.HEKİM, 2.SERHAT, 3.UFUK, 3.ÇEŞME, SARIKAYA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451784

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 714., AŞIK VEYSEL, DOKTOR, HATBOYU, IHLAMUR, KAYNAK, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ, OKTAR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN, İSLAM DEDE sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451785

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 716., AŞIK VEYSEL, BEGONYA, DOKTOR, GÜNDOĞDU, HERCAİ, HİNDİBAĞ, KAYNAK, KUŞKONMAZ, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, İNÖNÜ, İSLAM DEDE sk / YENİ MAHALLE mah 1.PARK, 2507., 2508., 3.BAYIR, 3.ÇEŞME, TÜRBE, YENİYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533873

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, 3.GAZİ, DUMLUPINAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 10451616

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAR, DİLEK, HACI MAHMUT EFENDİ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORU FISTIKLI BAĞLAR, MARMARA, RECEP EFENDİ, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SEYİTAĞA, TATAR YAKUP sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 10580322

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ / ORTAKÖY mah DORUK sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 10533616

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 10451748

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 31/01/2022 00:05:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451747

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 31/01/2022 00:05:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451746

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:05:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10504316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533620

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 10451904

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451903

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.