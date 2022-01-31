BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 31 Ocak 2022 Fatih, Sultangazi, Bahçelievler ilçeleri bugün karanlığa mı gömülecek?
BEDAŞ İstanbul Avrupa Yakasında 31 Ocak 2022 Pazartesi günü yaşanacak elektrik kesinti listesini yayımladı. İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? sorularıyla aratılan bu konuyu biz de haberimizde derledik.
İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...
BEDAŞ 31 OCAK PAZARTESİ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
ARNAVUTKÖY ilçesinde 2022-01-31 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
AVCILAR
NO: 10451692
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, REYHAN, RÜZGARLI, SEÇKİN, TEL, ZAFER, İYİBAŞ sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 10241324
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah BELEDİYE sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10241326
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 31/01/2022 03:30:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451830
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2398., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451831
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 13:00:00 - 31/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 10491317
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, BAĞCILAR, UMUT, ÜLKÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 11:00:00 - 31/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10533987
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN sk bölgelerinde 31/01/2022 15:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10533996
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 31/01/2022 15:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 10503321
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk // ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 10533875
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 12:00:00 - 31/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 10451788
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 10451593
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -KURUÇEŞME mah sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 10452194
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
BEYOĞLU ilçesinde 2022-01-31 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 10533633
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah ELİAÇIK, MUSTAFA KEMAL, ORHAN VELİ, PİRİ REİS sk bölgelerinde 31/01/2022 01:00:00 - 31/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10533637
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, ARKADAŞ, ATA 1, ATAN 1, BAHÇE, BAL, BARBAROS 3, BAYAR, CUMHURİYET 2, DANİŞMENT, DARCAN, DEFNE 5, DENİZ 4, DERGAH 1, DERYA, EFLATUN, ERSEN, FUNDA 1, GÜNEŞ 3, HÜRRİYET, IHLAMUR 3, KADIRGA, KALENDER 2, KARTAL, KUMRULAR, LEVENT, MEKTEP 1, MENDİL, MERDİVENLİ, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, YILDIRIM BEYAZIT, ÇARŞI, ÇINAR, ÇİLEKLİ, ÇİT, ÖRNEK 1, İNCİ 1, İNÖNÜ 2, İSKELE sk / ULUS mah İKBAL sk bölgelerinde 31/01/2022 02:45:00 - 31/01/2022 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 10533781
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ELBASAN, TÜRKAN ÇIKMAZI, TÜRKER, YAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10533614
ISTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 10451791
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 854. sk / HAVAALANI mah KIŞLA sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451793
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU sk / TURGUT REİS mah 434., KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451794
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 927. sk bölgelerinde 31/01/2022 11:00:00 - 31/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451796
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 781., 794., 805., 807., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 31/01/2022 12:00:00 - 31/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 10582325
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1122., 1140., 1156., 1187., BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10582323
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1148., 1149., 1152., 1157., AHMET ARİF sk / ÇINAR mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 10533953
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 10450914
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10406704
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ARMA, BAŞBAKKAL, BAŞBAKKAL MEYDANI, HATİP, HATİP 1. ÇIKMAZI, HATİP 2. ÇIKMAZI, KALBURCU MEHMET, KALBURCU MEHMET CAMİİ, KALEDİBİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KATİP MURAT CAMİİ, KEMİKLİ BURUN, MELEK HATUN, MELEK HATUN CAMİİ, MELEK ÇEŞMESİ, ONBAŞI, SELAMAĞASI, SİMKEŞ CAMİİ, SİMKEŞ MEVKİİ, TOPKAPI KARAKOLU, TOPKAPI KARAKOLU ARALIĞI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk / MOLLA GÜRANİ mah SİGORTACI sk / MİMAR HAYRETTİN mah NEVİYE, SUCU BAKİ sk / TOPKAPI mah AYDIN, BÂYEZİDAĞA FIRINI, BÂYEZİDAĞA MEKTEBİ, BÂYEZİDAĞA YAĞHANE, EMİN MOLLA, HALLAÇ HASAN, HALLAÇ HASAN ARALIĞI, HOŞGÖRÜ, KALAYCI ALİ, KARATAY, KAYNATA, KUYULU ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ HASAN, PAŞA MEYDANI, PAŞA ODALARI, RÜZGAR, SULUKULE, TOPKAPI, TOPKAPI BOSTANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, İZMİRLİ NİYAZİ, İZMİRLİ NİYAZİ ÇIKMAZI sk / ŞEHREMİNİ mah ARMA, BÜYÜK SARAY MEYDANI, EREĞLİ CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET, YUNUS EMRE, İSKENDER BOSTANI, İSKENDERAĞA CAMİİ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 10533615
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
NO: 10490323
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., GÜNGÖREN sk / YENİGÜN mah 640. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, DENİZCİ, DİCLE, GÜNEŞLİ, MÜŞKÜLE, REZAKİ, SERGİ, ZÜHRE, ÖZALP sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 10304327
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ARANIR, SEVİLEN, SEĞMEN sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 10451786
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.LALE, 712., BEGONYA, KUŞKONMAZ, SAKIZAĞACI, YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.HEKİM, 2.SERHAT, 3.UFUK, 3.ÇEŞME, SARIKAYA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451784
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 714., AŞIK VEYSEL, DOKTOR, HATBOYU, IHLAMUR, KAYNAK, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ, OKTAR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN, İSLAM DEDE sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451785
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 716., AŞIK VEYSEL, BEGONYA, DOKTOR, GÜNDOĞDU, HERCAİ, HİNDİBAĞ, KAYNAK, KUŞKONMAZ, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, İNÖNÜ, İSLAM DEDE sk / YENİ MAHALLE mah 1.PARK, 2507., 2508., 3.BAYIR, 3.ÇEŞME, TÜRBE, YENİYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10533873
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah 2.AŞIK VEYSEL, 3.GAZİ, DUMLUPINAR, KOCATEPE sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 10451616
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah DAR, DİLEK, HACI MAHMUT EFENDİ, KOCAYEMİŞ ARALIĞI, KORU FISTIKLI BAĞLAR, MARMARA, RECEP EFENDİ, SALİMAĞA, SARAY ARKASI, SEYİTAĞA, TATAR YAKUP sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 10580322
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ / ORTAKÖY mah DORUK sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 10533616
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 10451748
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 31/01/2022 00:05:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451747
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 31/01/2022 00:05:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451746
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 31/01/2022 00:05:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10504316
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10533620
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2094., 2096., 2097., 2098., 2099., ESKİ EDİRNE ASFALTI, MUHSİN YAZICIOĞLU sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 4. sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 10451904
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 10451903
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 00:01:00 - 31/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ
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