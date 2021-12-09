BEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 9 Aralık 2021

İstanbul'da elektrik ne zaman, kaçta gelir? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? İstanbul'da elektrik kesintisi kaç saat sürecek? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlara tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

BEDAŞ 9 ARALIK PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 8430338

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 09/12/2021 04:00:00 - 09/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465387

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ADANIR, ASİLKENT, ATATÜRK, BEYREK, DOĞANTEPE, HASAN HÜSEYİN, MALAZGİRT, MUAZZEZ, PEŞREV, YÜKSEK OKUL sk / MEHMET AKİF ERSOY mah ATATÜRK, BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ENSAR, ERCÜMENT, KATRE, MERMER, MESİRE, ORUÇ REİS, SELSEBİL, SÜKUT, TEKCAN, TERAZİ, YEŞİLBAĞ, YILDIZ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, ÜNVAN, ÜZMEZ, İPEKYOLU, ŞAKİR sk bölgelerinde 09/12/2021 11:00:00 - 09/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465392

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk / İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYBAŞI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 09/12/2021 13:00:00 - 09/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8434316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL sk / YEŞİLKENT mah G-814, G-815, G-819, G-830, G-834, G-856, G-857, G-873, G-877, G-880, G-883, G-884, G-894, G-900, G-901, G-902, G-930 sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433318

İSTANBUL AVCILAR ilce -FİRUZKÖY mah sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433320

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8433319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, MAREŞAL, SARIGÜL sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AYKUTLU, DEVRİM, FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, BEYOĞLU, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, MUTLULUK, ÇETİN, ÜMİT sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8443324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439072

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah KARACA, PANTER, SERÇE, TAVLA, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8438868

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658., DİLMENLER sk bölgelerinde 09/12/2021 00:01:00 - 09/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439252

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1736., 1738., 1739., 1740., 1742., 1743., 1744. sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439251

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1728., 1740., 1741., 1742., 1743., 1744. sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465382

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 676., 718., 721., 722., 733., 734., 735., 736., 738., 739., 740., 741., 742., 743., 744., DR. SADIK AHMET sk / ÇINAR mah ESENLER sk bölgelerinde 09/12/2021 12:00:00 - 09/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465376

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk bölgelerinde 09/12/2021 12:00:00 - 09/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8460405

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN, GÜNEŞLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, PAMUK ÇIKMAZI, POLAT, SEDEF, SÜMBÜL sk bölgelerinde 09/12/2021 00:00:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8460404

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜMBÜL, TEKİN sk bölgelerinde 09/12/2021 00:00:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8486328

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, GELİNCİK, GÜLHATMİ, KAKTÜS, SARMAŞIK, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK, ÇAM, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ÇİĞDEM 3 sk bölgelerinde 09/12/2021 08:30:00 - 09/12/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8381552

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

BAKIRKÖY ilçesinde 2021-12-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR ilçesinde 2021-12-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8429347

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 09/12/2021 04:00:00 - 09/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8323365

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AYGÜL, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, EĞLENCE, KİREÇHANE, KİREÇHANE GEDİĞİ, OĞUL, YAĞHANE ÇIKMAZI, ÇELİK sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8447323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AŞİYAN YOLU, CEVDETPAŞA, KAYALAR sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465507

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKAĞAÇ sk / LEVENT mah BEYAZKARANFİL, MANOLYALI, ÇAMLIK sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439225

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah OKUL YOLU sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8457341

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 12., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 136., 138., 14., 140., 144., 148., 150., 16., 162., 17., 176., 178., 18., 186., 19., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 40., 41., 42., 43., 44., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 8., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., 98., ATA, BARBAROS, BARIŞ, BAŞKENT, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, HAKİMİYET, HARMAN, HÜRRİYET, KERVANSARAY, KUBİLAY, LALEZAR, LİMAN, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, OSMAN GAZİ, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 09/12/2021 02:00:00 - 09/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467327

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAYKUŞ, HARPUT, MODA, SAYDAM, SAYGIN, SEHER, SÜNGER, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ŞENYURT sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8323373

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / EMEKYEMEZ mah EFLATUN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRVER, NAZLI HANIM, SARIKÇI, TALAŞÇI, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, ÇAM, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk bölgelerinde 09/12/2021 00:00:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 8436339

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 112., 113., 114., 116., 119., 122., 171., TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 23., 35., TONGUÇ BABA sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467340

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKIN 1, AKMAN, ATAN, ATMACA 1, BALIKÇI, DEMİR 2, DİLMEN, ERDEM 2, ERTÜRK, ERÇİL, ESİNEL, GÖREN, GÜLTAŞ, GÜRLER, HAKİM, HASAN, HASIRCILAR, HÜNER, KARDELEN, KUMSAL, LADİN 1, MEDENİ, MERT, NİL, NİMET, OLGUN, ORHUN, RÜZGAR 1, SEVGİ 1, SEVİM 1, SILA, SUSAM, TAN 1, TOROS 1, UÇAR, VATAN 1, YAVUZ 1, YAĞMUR 2, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, YUNUS, ZAMBAK 4, ÇAĞDAŞ 3, ŞANLI, ŞÜKRAN 1 sk / SİNANOBA mah ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, SEYRAN 2, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 09/12/2021 01:00:00 - 09/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467328

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK sk / PINARTEPE mah BARBAROS 1, LEYLAK 4 sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465452

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah OKYAY, TÜRKOBA, UFUK 2 sk / HÜRRİYET mah KAZIM KARABEKİR sk / MURAT ÇESME mah AKGÜL, BERFİN, BERKAY, DEVRAN, DİLER, ENGİN 3, GONCA, GÖKNUR, GÖKÇE, GÜLESER, HASRET, KESKİN, MEZİYET, MİRAÇ, NAZİRE, NERMİN, NİLSU, SELİN, SULTAN MURAT, TEPE, TÜRKAN, VALİ, YAYLA, ZAFER sk / TÜRKOBA mah FIRAT PLASTİK, KAYALAR sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 8445327

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah HAVRUZ sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

ESENLER ilçesinde 2021-12-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

ESENYURT

NO: 8423316

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 09/12/2021 00:00:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SEZAİ KARAKOÇ sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436331

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / TURGUT ÖZAL mah 68. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436343

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2114., 2116., 2122., 2124., 2126., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 2070., 2120., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436319

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 120., 121., 171., EKİN sk / ZAFER mah 120., 169. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436340

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1869., 1870., 1871., 1876., 1877., 1878., 1880., 1881., 1882., 1884., 1885., 1886., 1887., 1953., 1973., 2033., 2035. sk / YEŞİLKENT mah 1796., 1863., 1866., 1867., 1880., 1889., 1893., 1894., 1895., 1896., 1898., 1953., 2012., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 121., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 35., OKTAY RIFAT sk / ZAFER mah 168., EKİN sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8435316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / MEHTERÇEŞME mah 1822. sk / YEŞİLKENT mah 1774., 1798., 1802., 1803., 1804., 1805., 1806., 1807., 1809., 1860., 1861., 1863., 1864., 1888., 1910., 1911., 1917., HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah POYRAZ sk bölgelerinde 09/12/2021 00:30:00 - 09/12/2021 08:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439074

İSTANBUL ESENYURT ilce İNCİRTEPE mah 262., 254., SK bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421905

İSTANBUL ESENYURT ilce İNÖNÜ mah 417., 435., ŞEHİT SERKAN ÖZBAKIR sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8468334

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah Bağlarçeşme Cd., 1191. sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8429345

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah AKAT, ARMAĞAN, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, HAYRİ CELAL ATAMER, KARANFİL, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, MUZAFFER, RAMİ KIŞLA, SÜMER, TOPÇULAR, TİKVEŞLİ, ÖNDER sk bölgelerinde 09/12/2021 00:01:00 - 09/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422054

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 3.CANAN sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2800., 2800/1., 2801., 2802., 2803., 2804., 2805., 2808., 2810., 2811., 2812. sk bölgelerinde 06/12/2021 09:30:00 - 06/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8350321

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, AKŞEMSETTİN, ALBAY CEMİL SAKARYA, BÂLİPAŞA, HAKPEREST, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, HİSSEDAR, KOCASİNAN, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, SAFRAN, SARI ABDULLAH EFENDİ, SARI NASUH, VATANPERVER, ÖKSÜZLER, ŞAİR CEM, ŞAİR FUZULİ sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah ÖZBEKLER sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE, FEYZULLAH EFENDİ, HAVLUCU, HİSSEDAR, KARAKADI, VATANPERVER, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 09/12/2021 00:00:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8237347

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1141., 1144., 1172., 1174., 1175., 1176., 1177., 1178., 1180., 1180/1., 1212., MENDERES sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1254. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:05:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8237344

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1115/1., 1116., 1118., 1118/1., 1121., 1122., 1123., 1124., 1124/1., 1126., 1127., 1210., 1210/1., 1211., KÖROĞLU, MEHMET AKİF, SELANİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2497. sk bölgelerinde 09/12/2021 00:05:00 - 09/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 8465674

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah MAHMUT ARDIÇ sk / SİYAVUŞPAŞA mah AKASYA, HANIMELİ 1, HERCAİ, KANA, KARANFİL, KASIMPATI, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, LEYLAK, MAHMUT ARDIÇ, MANOLYA, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE 2, SÜMBÜL 1, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, YAPRAK, YONCA, ÇAMLIK, ÇAVDAR, ŞEBBOY sk bölgelerinde 09/12/2021 12:30:00 - 09/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465641

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, AŞİYAN, CENAP, GAZİ OSMAN PAŞA, GENÇ OSMAN, GEYİK, KARACA, KAYIK, KUMRU, KURAK, LEVENT, MİTHAT PAŞA, POYRAZ, SIĞIRCIK, TALATPAŞA, TINAZ, TOROS, TÜRKER, ULUDAĞ, ÖNDER sk / SANAYİ mah ASALET, BALKAN, GAZİ OSMAN PAŞA, KİTAPÇI, ULUDAĞ, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 09/12/2021 16:00:00 - 09/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8436358

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DR. CEMİL BENGÜ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ABİDE-İ HÜRRİYET, DENİZ, FIRIN ARKASI, FİLİZ, GÜRÜN, LALE 1, OKUL ARKASI, SUSAM, YENİ YOL, ÇINAR 1 sk bölgelerinde 09/12/2021 01:00:00 - 09/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8458332

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KELEBEK ÇIKMAZI, KESKİN KALEM, MATBUAT, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 8443335

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATATÜRK sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8465673

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ATA, EVRİM, EYÜPOĞLU, KONAK, ULU, YEŞİL, ÖZGÜR sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465404

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah CEMİL ÇIKMAZI, KUMSUYU ÖZGÜR, KÜÇÜKTEPE, TÜMEN, TÜRKBOSTANI, YENİDENİZ, ÖZGÜRLÜK, ÖZGÜRLÜK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8422070

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİ KAVAĞI mah RUMELİFENERİ sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BEGONYA, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk / ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER, BİÇER, CANKUR, DEMİR ÇELİK, DEMİREFE, GÖÇMEN, KARABAYIR, KORKMAZ, KİLYOS., KİPTAŞ VADİ EVLERİ, MAVROMOLOS, SARIOĞLU, TATAR, TAŞLIBURUN, TÜRKMEN, UZUNÇINAR, UÇAN sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465433

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465434

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 09/12/2021 11:00:00 - 09/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8465405

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDINEVLER GÜL, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, ORDULULAR, SÜSELMASI ÇIKMAZI, TARABYA BAYIRI, TOPÇU, TÜMKE, YILMAZ., YİĞİTLER, ŞEN AYDIN, ŞENEVLER sk bölgelerinde 09/12/2021 13:00:00 - 09/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 8457334

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAL, ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, ESKİ İSTANBUL, GURME, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8461805

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ÇERKEZKÖY sk / ÇELTİK mah AKSARAY ÇIKMAZI, KÜÇÜKÇELTİK, NURSEL, ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8457340

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, AÇIK, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİRCİ, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, GÖKUN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KAYMAK, KIRKAHVE, KURFALLI, MENDERES, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8460497

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 251., 2529., 254., 6022., ORTAKÖY sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8467321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -Fevzipaşa mah MEZBAHA sk GÖLET CADDESİ bölgelerinde 09/12/2021 11:00:00 - 09/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8466316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FEVZİPAŞA mah MEZBAHA sk GÖLET CADDESİ bölgelerinde 09/12/2021 11:00:00 - 09/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8444327

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah HALİT ZİYA TÜRKKAN, PİYALEPAŞA BULVARI sk bölgelerinde 09/12/2021 09:00:00 - 09/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8381653

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah ATALAK ÇIKMAZI, BEHRAM ÇAVUŞ, CİVELEK, ORTANCA sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8436372

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, IŞIK, KARANFİL, KARTAL, KILIÇ, KURTULUŞ, LALELİ, MERİÇ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, YÜKSEL, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞELALE sk / MECİDİYEKÖY mah BERK, GÜLBAHAR, KEKİK, KUŞÇULAR, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 09/12/2021 10:00:00 - 09/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8422062

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258., 1317., 1335., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1351., 1352., MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / GAZİ mah 1342., 1343., 1344., 1345., 1351., 1352., 1382., KIBRIS, MİLLET, OKUL, İSMETPAŞA sk / YUNUS EMRE mah 1386., 1386/1., 1388/1., 1406., İSMETPAŞA, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 09/12/2021 09:30:00 - 09/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439132

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 09/12/2021 09:30:00 - 09/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU ilçesinde 2021-12-09 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.