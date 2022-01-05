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Bedbinlik ne demek, TDK'ya göre Bedbinlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bedbinlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bedbinlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bedbinlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bedbinlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bedbinlik ne demek, TDK'ya göre Bedbinlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bedbinlik ne demek? Bedbinlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bedbinlik kelimesi. Peki bedbinlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bedbinlik nedir, bedbinlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BEDBİNLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bedbinlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bedbinlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kötümserlik

BEDBİNLİK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu meyusiyet ve bedbinlik gecesini muhteşem bir sabah takip edecekmiş!

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