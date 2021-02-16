Beden İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (Genel) Maaşları, Beden İşçisi (Genel) İş İlanları

Beden İşçisi (Genel) görev tanımı nedir, Beden İşçisi (Genel) ne iş yapar, Beden İşçisi (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beden İşçisi (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beden İşçisi (Genel) Tanımı; Kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

Beden İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (Genel) Maaşları

Beden İşçisi (Genel) maaşı ortalama aylık 3100 - TL'dir. En düşük Beden İşçisi (Genel) maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3300 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beden İşçisi (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Beden İşçisi (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olmak yeterlidir.

Beden İşçisi (Genel) Ne İş Yapar?

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak,

c) Kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak,

d) Yükleme, boşaltma yapmak,

e) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak,

Beden İşçisi (Genel) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Beden İşçisi (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beden İşçisi (Genel) mesleğinin meslek kodu 9622.02 olarak belirlenmiştir

Beden işçisinin özellikleri nedir?

Beden işçisi olarak çalışmak isteyen kişilerin belirli özelliklere sahip olması gereklidir. Bu özellikler kişinin sağlığı açısından mutlaka kendini değerlendirmesi ve ardından bu meslek dalına yönelmesi açısından önem arz eder.

Beden işçisinin kas sisteminde bir problem olmaması gereklidir. Gün boyu ağır yük taşıma, kaldırma ve indirme işleri yapması gerekeceği için kas sistemindeki bir bozukluk daha büyük sorunlara neden olabilir.

Beden işçisinin iskelet sisteminde sorun olmamalıdır. Sürekli yaşanan çıkıklar ya da önemli kemiklerdeki eski kırıklar ve kireçlenmeler beden işçisi için büyük sorunların açılmasına neden olabilir.

Beden işçisinin hızlı olması ve analitik düşünebilmesi önemlidir. Örneğin; taşıma işi yapan bir kişinin tek tek ürün taşıması vakit kaybı olacağı için gücünün el verdiği en fazla yükü ne şekilde götürebileceğinin hesabını yapabilmelidir.

Nefes alıp verme problemi olan kişiler için bu meslek zorlayıcı olabilir çünkü yapılan iş kişiyi çok fazla yorduğu için kişinin oksijen ihtiyacı artar. Bu aşamada tozdan etkilenen bir yapınız varsa ve astım gibi bir hastalığa sahipseniz iş yerinde ya da çalıştığınız alanda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Beden işçisi hangi alanlarda iş bulabilir?

Tekstil firmalarında,

İnşaat işi yapan yerlerde,

Yapı marketlerde,

Depolarda,

Ziraat işi yapan yerlerde,

Belediyelerde,

Vasıf gerektirmeyen diğer işlerde

Taşıma işi yapan firmalarda rahatlıkla iş bulabilirler.

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