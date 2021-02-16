Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları, İş İlanları

Beden İşçisi (İnşaat) görev tanımı nedir, Beden İşçisi (İnşaat) ne iş yapar, Beden İşçisi (İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beden İşçisi (İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beden İşçisi (İnşaat) Tanımı; Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, eleme ve benzeri işleri kol gücü ile kazma, kürek, el arabası gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışan kişidir.

Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları

Beden İşçisi (İnşaat) maaşı ortalama aylık 4000 - TL'dir. En düşük Beden İşçisi (İnşaat) maaşı 3500 -TL, En yüksek ise 4500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beden İşçisi (İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Beden İşçisi (İnşaat) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar Olmayan

Beden İşçisi (İnşaat) Ne İş Yapar?

a) İnşaat işlerinde kullanılacak malzemeleri hazırlamak,

b) İnşaatta kullanılacak malzemeleri taşımak, kaldırmak, istiflemek, küreklemek, kum elemek ve kazmak gibi işleri yapmak

b) Kol gücü ile kazma, kürek, el arabası gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışmak,

c) İşi biten malzemelerin temizliğini yapmak,

Beden İşçisi (İnşaat) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Beden İşçisi (İnşaat) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beden İşçisi (İnşaat) mesleğinin meslek kodu 9312.02 olarak belirlenmiştir

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