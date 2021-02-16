Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları, İş İlanlarıReyon Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Reyon Görevlisi Maaşları, Reyon Görevlisi İş İlanlarıMakineci (Dikiş) Maaşı Ne Kadar? 2021 Makineci (Dikiş) Maaşları, Makineci (Dikiş) İş İlanlarıGarson (Servis Elemanı) Maaşı Ne Kadar? 2021 Garson (Servis Elemanı) Maaşları, İş İlanlarıSatış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) Maaşları, İş İlanlarıTemizlik Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Temizlik Görevlisi Maaşları, Temizlik Görevlisi İş İlanlarıSatış Danışmanı / Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Danışmanı / Uzmanı Maaşları, Satış Danışmanı / Uzmanı İş İlanlarıBeden İşçisi (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (Genel) Maaşları, Beden İşçisi (Genel) İş İlanlarıBakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı!Müge Anlı Arif Verimli arasında bir şey mi oldu? | Arif Verimli neden ayrıldı? | Arif Verimli son dakika açıklaması
İstanbul0 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları, İş İlanları

Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları, İş İlanları

Beden İşçisi (İnşaat) Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, eleme ve benzeri işleri kol gücü ile kazma, kürek, el arabası gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışan kişidir. Beden İşçisi (İnşaat) maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Beden İşçisi (İnşaat) maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları, İş İlanları

Beden İşçisi (İnşaat) görev tanımı nedir, Beden İşçisi (İnşaat) ne iş yapar, Beden İşçisi (İnşaat) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Beden İşçisi (İnşaat) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beden İşçisi (İnşaat) Tanımı; Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma, eleme ve benzeri işleri kol gücü ile kazma, kürek, el arabası gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışan kişidir.

Beden İşçisi (İnşaat) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden İşçisi (İnşaat) Maaşları

Beden İşçisi (İnşaat) maaşı ortalama aylık 4000 - TL'dir. En düşük Beden İşçisi (İnşaat) maaşı 3500 -TL, En yüksek ise 4500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beden İşçisi (İnşaat) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Beden İşçisi (İnşaat) İş İlanları İçin Tıklayın

Beden İşçisi (İnşaat) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar Olmayan

Beden İşçisi (İnşaat) Ne İş Yapar?

a) İnşaat işlerinde kullanılacak malzemeleri hazırlamak,

b) İnşaatta kullanılacak malzemeleri taşımak, kaldırmak, istiflemek, küreklemek, kum elemek ve kazmak gibi işleri yapmak

b) Kol gücü ile kazma, kürek, el arabası gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak çalışmak, 

c) İşi biten malzemelerin temizliğini yapmak,

insaat.jpg

Beden İşçisi (İnşaat) Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Beden İşçisi (İnşaat) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beden İşçisi (İnşaat) mesleğinin meslek kodu 9312.02 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Beden İşçisi (İnşaat) maaşlarına ek sizlerde Beden İşçisi (İnşaat) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT