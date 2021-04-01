Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden işçisi  Maaşları, İş İlanları

Beden işçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, Beden işçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Beden işçisi; kas gücü gerektiren işlerde belirli bir ücret karşılığında çalışan kişilerdir. Günümüzde kamuda ve özel sektörde beden işçiliği mesleğini icra eden çok sayıda kişi bulunmaktadır.

Beden işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Beden işçisi Maaşları

Beden işçisi maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Beden işçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Beden işçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Beden işçisi Olmak İçin Hangi Mezunu Olmak Gerekir?

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Ne İş Yapar?

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar alt ana gruptadır.

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar meslek grubundadır.

Beden işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) mesleğinin meslek kodu 9333.23 olarak belirlenmiştir

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