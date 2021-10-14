Bedesten ne demek, TDK'ya göre Bedesten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bedesten ne demek? Bedesten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bedesten kelimesi. Peki bedesten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bedesten nedir, bedesten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEDESTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bedesten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bedesten kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bedesten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kumaş, mücevher vb. değerli eşyaların alınıp satıldığı kapalı çarşı



BEDESTEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bedestende kötü şeyler arasına karışmış antika mallar gibi bunları seçmek de herkesin işi değil.

