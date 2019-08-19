İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtildi ve görevden alındı.

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN KİMDİR?

Bedia Özgökçe Ertan,06.01.1975 tarihinde Van'da doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

İnsan Hakları Derneği Van Şubesinin kurucularından olup yönetim kademelerinde görev alan Ertan, Van Bölge Barosu İnsan Hakları Merkezi ve Van Barosu Kadın Hakları Merkezinin kurucularından oldu.

Baroda, ayrımcılıkla mücadele, mülteci hukuku ve işkencenin önlenmesi alanlarında çalıştı. Ayrımcılıkla mücadele ile ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası eğitimde yer alan Ertan, İnsan Hakları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2004 Yerel Seçimlerinde Demokratik Halk Partisi listesinden seçilerek Van'ın ilk kadın İl Genel Meclisi Üyesi oldu.

Bedia Özgökçe Ertan, 26. ve 27.Dönem Van Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliğinde bulundu.

İyi düzeyde İngilizce ve Kürtçe bilen Ertan, evli ve 3 çocuk annesidir.

Bedia Özgökçe Ertan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP'den Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.



