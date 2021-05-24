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Bediha isminin anlamı nedir, Bediha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

​​​​​​​Bediha ismi Ay, han gibi bedir han anlamındadır. Bu içeriğimizde Bediha isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Bediha isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Bediha isminin anlamı nedir, Bediha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bediha isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bediha ismi ne demek, Bediha ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bediha isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bediha İsminin anlamı nedir? TDK Bediha anlamı:

Bediha isminin anlamı TDK'da bulunmamakta. 

Bediha İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bediha ismi kuranda geçmiyor.

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Bediha isminin kökeni:

Bediha ismi Moğolca kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Bediha isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Bediha isminin rengi:

Yosun Yeşili

Bediha ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Bediha isminin Harf Analizi Nedir ?

Bediha ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

Bediha isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bediha ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2

E: 6

D: 5

İ: 12

H: 10

A: 1

= 36 Bediha İsminin Numeroloji Toplamı 36’dir.

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Bediha isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bediha ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bediha isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2E: 5D: 4İ: 9H: 8A: 1 = 29

2 9 = 11 Kader sayısıdır

Bediha isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

 

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