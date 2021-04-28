Bedii isminin anlamı nedir, Bedii ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Bedii isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Bedii ismi ne demek, Bedii ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Bedii isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Bedii İsminin anlamı nedir? TDK Bedii anlamı:

Bedii isminin anlamı TDK sözlüğünde, güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen şeklinde geçmektedir.

Bedii İsmi Kuranda geçiyor mu?

Bedii İsmi Kuran'da geçmemektedir.

Bedii isminin kökeni:

Bedii ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Bedii ismini kullanan 265 kişi bulunmaktadır.

Bedii isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Bedii isminin rengi:

Navajo

Bedii ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Bedii isminin Harf Analizi Nedir ?

Bedii ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Bedii isminin Numerolojisi Kaçtır?

Bedii ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

E : 6

D : 5

İ : 12

İ : 12

= 37 – Bedii İsminin Numeroloji Toplamı 37’dir.

Bedii isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Bedii ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Bedii isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B: 2 E: 5 D: 4 İ: 9 İ: 9 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Bedii isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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