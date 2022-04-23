Bediiyat ne demek, TDK'ya göre Bediiyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bediiyat ne demek? Bediiyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bediiyat kelimesi. Peki bediiyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bediiyat nedir, bediiyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEDİİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bediiyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bediiyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre bediiyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Estetik bilimi, güzel sanatlar

