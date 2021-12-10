Bedirik ne demek, TDK'ya göre Bedirik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bedirik ne demek? Bedirik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bedirik kelimesi. Peki bedirik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bedirik nedir, bedirik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BEDİRİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bedirik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bedirik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı

